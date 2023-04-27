Встань и иди: инвалиды демонстрируют "доступность" парижского транспорта

Франция потратит 1,5 миллиарда евро на улучшение доступности общественных мест для людей с ограниченными возможностями.
Такое обещание дал Эммануэль Макрон на конференции, организованной в Елисейском дворце с несколькими ассоциациями инвалидов.
Помимо доступности, проблемы с которой наблюдаются во многих общественных учреждениях, президент также обещает вкладывать больше средств в лечение и наблюдение за пациентами, а также в раннюю диагностику инвалидности.
Макрон пообещал также 100%-ю доступность для людей с ограниченными возможностями на Олимпийских играх в Париже в следующем году.
Но многие скептически относятся к обещаниям французского президента.
Бабу Сене живет в Мелёне в пригороде Парижа. Поездка из дома до центра города — настоящая полоса препятствий для него.
Collectif Handicaps, группа, объединяющая 52 ассоциации, бойкотировала конференцию с Макроном и организовала акцию протеста с призывом сделать общественный транспорт для инвалидов более доступным.
Объявленные Макроном меры, которые также включают такие аспекты, как доступ к образованию и рынку труда, спорт и личная жизнь инвалидов, следуют за предупреждением Совета Европы, который обвиняет Францию в отставании в этой области по ряду направлений.