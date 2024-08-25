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Взрыв у синагоги в Ла-Гранд-Мотт: нападавший оказал вооруженное сопротивление при задержании

Сотрудники службы спасения у синагоги на юго-западе Франции, где ранее произошел взрыв, в субботу, 24 августа 2024 года.
Сотрудники службы спасения у синагоги на юго-западе Франции, где ранее произошел взрыв, в субботу, 24 августа 2024 года. Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10253099
Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10253099
By Euronews и AP, EBU
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В Ниме задержан подозреваемый в атаке на синагогу Бет-Яаков в городе Ла-Гранд-Мотт, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. При задержании мужчина стал стрелять в сотрудников полиции и был ранен ответным огнём.

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Французские полицейские задержали в Ниме подозреваемого в атаке на синагогу Бет-Яаков, которая находится в городе Ла-Гранд-Мотт.

Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, при задержании мужчина первым открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, но был ранен ответным огнем и помещен под стражу. Задержаны также "два человека из окружения главного подозреваемого".

Информационное агентство "Франс Пресс" передает, что задержанный - 33-летний гражданин Алжира.

24 августа, у синагоги Бет-Яаков в курортном городке Ла-Гранд-Мотт на юге Франции были подожжены два автомобиля, в результате чего произошел взрыв. Ранения получил один сотрудников муниципальной полиции.

Находившиеся в здании в момент нападения пять человек не пострадали.

Еще два очага возгорания были обнаружены у входа в синагогу Бет-Яаков
Еще два очага возгорания были обнаружены у входа в синагогу Бет-ЯаковAP

Национальная антитеррористическая прокуратура ведёт расследование по нескольким статьям, включая "Покушение на убийство в связи с террористической деятельностью".

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее в Ла-Гранд-Мотт терактом.

"Борьба с антисемитизмом - это постоянная борьба, борьба единой нации", - написал он в соцсети X.

Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь заявил, что синагога стала объектом "шокирующего и ужасающего" акта насилия.

"В очередной раз французские евреи подверглись нападению из-за своих убеждений", - отметил Атталь.

По меньшей мере 200 полицейских и других сотрудников служб безопасности были направлены на задержание преступника, добавил премьер.

Глава МВД после нападения приказал повысить меры безопасности у еврейских мест поклонения и после того, как был совершен "явно преступный акт".

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