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30-метровый украинский флаг в Брюсселе в честь Дня государственного флага Украины

30-метровый украинский флаг развернут у здания Комиссии ЕС в Брюсселе в честь Дня государственного флага, 23 августа 2024 года.
30-метровый украинский флаг развернут у здания Комиссии ЕС в Брюсселе в честь Дня государственного флага, 23 августа 2024 года. Авторское право Screenshot from EBU video EBU 2024_10253010
Авторское право Screenshot from EBU video EBU 2024_10253010
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

На церемонии в пятницу присутствовали представители Европейской комиссии, Европарламента, дипломатического корпуса и представители Украины.

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30-метровый украинский флаг был развернут у здания Европейской комиссии в Брюсселе в честь Дня государственного флага страны.

На церемонии в пятницу присутствовали представители Еврокомиссии, Европарламента, дипломатического корпуса и украинцы, многие из которых были одеты в традиционную одежду.

Вице-президент Европарламента Софи Вильмес заявила, что рада "еще раз выразить неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента".

"Я хочу посвятить эту церемонию величайшему мужеству, которое украинцы демонстрируют каждый день, начиная с 2022 года. Я хочу сказать им, что Европейский парламент будет поддерживать столько, сколько потребуется", - сказала она.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз осуждает "продолжающиеся ракетные атаки и атаки беспилотников со стороны России, направленные на гражданское население".

"Подписав в июне Совместное обязательство по безопасности между ЕС и Украиной, мы направили очень сильный сигнал о поддержке Украины, а также очень четкий сигнал России", - отметил он.

24 августа Украина отмечает День независимости.

В честь этого события центр для посетителей Station Europe был подсвечен в цвета украинского флага, как и здание Европейской комиссии.

"Украинский флаг - это символ свободы и сопротивления агрессии", - говорится в сообщении Комиссии в соцсети X.

"Европа будет на стороне Украины в каждый день войны и в каждый последующий день", - отмечается в тексте.

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Еврокомиссия Брюссель Украина Бельгия Вторжение России в Украину