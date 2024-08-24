На церемонии в пятницу присутствовали представители Европейской комиссии, Европарламента, дипломатического корпуса и представители Украины.
30-метровый украинский флаг был развернут у здания Европейской комиссии в Брюсселе в честь Дня государственного флага страны.
На церемонии в пятницу присутствовали представители Еврокомиссии, Европарламента, дипломатического корпуса и украинцы, многие из которых были одеты в традиционную одежду.
Вице-президент Европарламента Софи Вильмес заявила, что рада "еще раз выразить неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента".
"Я хочу посвятить эту церемонию величайшему мужеству, которое украинцы демонстрируют каждый день, начиная с 2022 года. Я хочу сказать им, что Европейский парламент будет поддерживать столько, сколько потребуется", - сказала она.
Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз осуждает "продолжающиеся ракетные атаки и атаки беспилотников со стороны России, направленные на гражданское население".
"Подписав в июне Совместное обязательство по безопасности между ЕС и Украиной, мы направили очень сильный сигнал о поддержке Украины, а также очень четкий сигнал России", - отметил он.
24 августа Украина отмечает День независимости.
В честь этого события центр для посетителей Station Europe был подсвечен в цвета украинского флага, как и здание Европейской комиссии.
"Украинский флаг - это символ свободы и сопротивления агрессии", - говорится в сообщении Комиссии в соцсети X.
"Европа будет на стороне Украины в каждый день войны и в каждый последующий день", - отмечается в тексте.