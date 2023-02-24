Китай обнародовал мирный план для Украины - случилось это через два дня после встречи главы китайской дипломатии с российским президентом в Москве. Кроме того публикация совпала с годовщиной российского вторжения в Украину.

Двенадцать пунктов плана, которые перечислил представитель китайского МИДа, отражают двусмысленность, которую Пекин сохраняет в этом вопросе с тех пор как - год назад - Россия напала на соседнюю страну. С одной стороны, китайское руководство поддерживает суверенитет Украины. С другой - считает законными опасения России по поводу безопасности в ней русскоязычного населения. Речь об агрессии и защите от врага в документе нигде не идёт.

Китай призывает к прекращению военных действий и просит стороны немедленно сесть за стол переговоров. Также он предостерегает от применения ядерного оружия. Украина рассматривает шаг Китая как позитивный, но сомневается в его предполагаемом нейтралитете. Об этом говорит временный поверенный в делах Украины в Китае Жанна Лещинская:

"Китай должен сделать все возможное для прекращения войны и восстановления мира в Украине и призвать Россию вывести войска. На мой взгляд, если Китай хочет сохранить нейтралитет, он должен разговаривать с обеими сторонами: и с Россией, и с Украиной. А сейчас мы видим, что китайская сторона в основном разговаривает с Россией, но не с Украиной".

Китайский план призывает обеспечить стабильность промышленных и логистических цепочек, а также гарантировать экспорт зерна. Пекин также выступает за усиление помощи беженцам и содействие послевоенному восстановлению Украины.