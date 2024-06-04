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Итоги выборов в Индии: Моди остаётся на 3-й срок, но его партия теряет поддержку

Коалиция Моди получила большинство в парламенте Индии, согласно официальным результатам.
Коалиция Моди получила большинство в парламенте Индии, согласно официальным результатам. Авторское право AP Photo/Manish Swarup
Авторское право AP Photo/Manish Swarup
By Alexander Kazakevich
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Националистическая "Бхаратия джаната парти" премьер-министра Нарендры Моди недотягивает до абсолютного большинства в парламенте, но удерживается у власти благодаря союзникам по коалиции. У оппозиционного "Конгресса" результаты лучше, чем ожидалось.

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Избирательная комиссия Индии подтвердила, что коалиция "Национально-демократический альянс", возглавляемая правящей "Бхаратия джаната парти" (BJP), обеспечила себе парламентское большинство.

По официальным данным, Нарендра Моди и его союзники получают 285 мест в нижней палате ("Лок сабха") при необходимом большинстве в 272 мандата.

"Сегодняшняя победа – это победа самой большой демократии в мире", – с такими словами Нарендра Моди обратился к собравшимся в штаб-квартире его партии.

При этом результат всеобщих выборов стал серьёзным ударом по непотопляемому премьеру, который в ходе избирательной кампании обещал своим сторонникам добиться "супербольшинства" в 400 мандатов. Его партия теряет около 60 депутатских кресел, а это значит, что после десятилетия единоличного правления 73-летний Моди будет вынужден считаться со своими партнёрами по коалиции, которые набирают политический вес.

Несмотря на относительную неудачу, Моди пообещал выполнить своё главное предвыборное обещание – превратить индийскую экономику в третью по объёму ВВП (сейчас Индия занимает 5-ю строчку в рейтинге). Он также заявил, что будет развивать оборонное производство, создавать рабочие места для молодёжи, увеличивать экспорт и помогать фермерам.

Успех оппозиции

"Индийский национальный конгресс" – главная оппозиционная партия Индии, сколотившая пёстрый "Индийский национальный инклюзивный альянс развития" (INDIA) с левыми, правоцентристами, региональными и мусульманскими партиями, – показала лучший результат, чем предсказывали опросы. Предварительно блок получает 230 мандатов.

Свою кампанию оппозиция вела под лозунгом "спасения демократии".  

Лидеры "Конгресса" уже заявили, что выборы стали "моральным и политическим поражением" для Моди.

Перспектива политической нестабильности и замедления реформ напугала рынки

Акции индийских компаний пережили худший день за последние 4 года: индекс Sensex, который отслеживает 30 крупных компаний, и более широкий индекс Nifty 50 снизились почти на 6% каждый.

Так инвесторы отреагировали на гораздо более скромные результаты партии Наренры Моди, чем предполагалось, опасаясь, что экономические реформы могут затормозиться.

Рупия также упала по отношению к доллару.

Электоральный марафон завершился

По официальным данным, правом голоса на всеобщих выборах в Индии обладали почти 970 миллионов человек – более 10% населения планеты, а явка составила примерно 66%.

Голосование, продолжавшееся 6 недель, проходило в условиях сильной жары. Только за последние десять дней из-за экстремальных температур погибли по меньшей мере 77 человек, в том числе десятки работников избирательных участков.

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