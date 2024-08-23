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С яхты Bayesian подняли последнее тело

Водолазы сообщают, что работы на корпусе сильно затруднены
Водолазы сообщают, что работы на корпусе сильно затруднены Авторское право Salvatore Cavalli/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Salvatore Cavalli/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Обнаружены все пропавшие без вести, хотя официально опознание ещё не закончено

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В Италии обнаружены все пропавшие без вести после крушения яхты у берегов Сицилии. В пятницу спасатели извлекли из-под воды тело женщины. Официально её ещё не опознали, но последней пропавшей числилась 18-летняя Ханна Линч — дочь Майка Линча, который и нанял яхту. Его тело было обнаружено в четверг. Его супруга, Анжела, оказалась в числе выживших.

59-летний британский миллиардер отмечал оправдательный приговор по делу о мошенничестве; вместе с ним на борту находились родственники и юристы, защищавшие его в суде в США.

Яхта затонула в ночь на понедельник; из 22 человек спаслись 15. Предварительной причиной трагедии называют удар вызванного штормом водяного смерча, однако вопросов остаётся немало.

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Установлению причин должен помочь осмотр корпуса; спасатели сообщили, что судно легло на дно правым бортом на глубине 50 м, а окрестности завалены обломками и мусором, поэтому работы по поиску и извлечению тел были весьма затруднены.

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