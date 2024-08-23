Аэропорты ЕС возвращаются к ограничениям на емкости в 100 мл

Сканеры последнего поколения позволяют пассажирам провозить электронные устройства и жидкости без ограничений по объему, однако Европейская комиссия ставит под сомнение их надежность и призывает временно восстановить прежнюю систему.

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Прохождение контроля в аэропорту может быть утомительной частью процесса авиаперелета, но в некоторых европейских аэропортах его удалось ускорить благодаря установке современных сканеров, которые позволяют пассажирам провозить в багаже электронные устройства и косметику в любом количестве, не вынимая их.

Но, несмотря на положительный прием оборудования, Брюссель недавно призвал вернуться к прежней модели, ограничивающей объем контейнеров для жидкостей 100 миллилитрами.

Эффективно, но недостаточно

Технология оборудования C3 EDSCB, как технически называются эти современные сканеры, позволяет получать трехмерные изображения содержимого багажа высокого разрешения, полученные с помощью компьютерной томографии. Они легко обнаруживают взрывчатые компоненты в любой косметике, жидкостях или электронных устройствах. Таким образом, пассажир избавляется от необходимости открывать чемоданы или избавляться от их содержимого, что влечет за собой задержку, и проходит только через металлодетектор.

Их эффективность была поставлена под сомнение техническим отчетом, который Еврокомиссия направила в мае прошлого года на Европейскую конференцию гражданской авиации (ECAC), согласно которому программное обеспечение этих сканеров не может гарантировать их надежность для емкостей с содержимым более 330 миллилитров. Наконец, 31 июля Брюссель объявил о решении применить "временные" ограничения к системам обнаружения взрывчатых веществ C3 в качестве "меры предосторожности", пока "не будут решены определенные технические проблемы", как сообщил представитель Еврокомиссии. Официально, однако, "Комиссия не изменила своего мнения о качестве сканеров нового поколения, и их работа не ставится под сомнение", - сказал представитель.

Реальность такова, что всем аэропортам, ранее работавшим с моделью C3, придется вернуться к традиционному рентгеновскому сканеру, используемому в большинстве аэропортов Европы и мира, технология которого недостаточна для детального отображения внутренних частей предметов и, соответственно, обнаружения взрывчатых веществ в жидкостях.

Финансовые потери для аэропортов

Как заявил Международный совет аэропортов Европы (ACI), сканеры C3 "в 8 раз дороже", а расходы на их обслуживание "в 4 раза выше", поэтому те аэропорты, которые уже вложили в них средства для улучшения обслуживания пассажиров, "будут сильно ущемлены, поскольку преимущества, связанные с использованием этой новейшей технологии, вряд ли будут реализованы".

Оливье Янковец, генеральный директор ассоциации, защищающей коммерческие интересы аэропортов, заявил: "Безопасность не подлежит обсуждению, она является одним из главных приоритетов для европейских аэропортов. Поэтому все аэропорты будут полностью соответствовать новому ограничению. Однако аэропорты, которые раньше других начали использовать эту новую технологию, терпят серьезные издержки, как в операционном, так и в финансовом плане (...) Решение о введении значительных ограничений на ее использование ставит под сомнение доверие, которое отрасль может испытывать к существующей системе сертификации ЕС для оборудования авиационной безопасности".

Что касается реакции пользователей, то, как выяснил Euronews, опросив нескольких пассажиров в аэропорту Брюсселя, большинство из них заявили, что привыкли не брать с собой жидкости и стараются оставлять свои электронные устройства дома, так что это изменение в правилах не сильно их затронет. Однако те, кто сталкивался в аэропорту с высокотехнологичными сканерами C3 или современными сканерами тела, отметили принципиальную разницу в легкости прохождения досмотра.

Тем не менее, и сотрудники аэропортов, и путешественники единодушны во мнении: все хотят начать свой отпуск как можно скорее и как можно проще. Поэтому тем, кто решил отложить отпуск до сентября, стоит позаботиться о том, чтобы объем крема для загара и косметических средств не превышал 100 миллилитров, если они не хотят тратить свое свободное время на прохождение контроля в аэропорту.