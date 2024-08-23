Бельгия не смогла сформировать правительство

By Angela Skujins и EVN

Переговоры по формированию правительства Бельгии зашли в тупик. Глава победившей на выборах партии "Новый фламандский альянс" Барт де Вевер отказался от мандата, после того как не смог договориться о создании коалиции.

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В Бельгии попытки сформировать правительство зашли в тупик. Глава победившей на парламентских выборах правой партии "Новый фламандский альянс" Барт де Вевер, который должен был вести переговоры по формированию коалиции, отказался от мандата.

В четверг король Бельгии Филипп принял отставку политика после полуторачасовой встречи с ним во дворце.

Как пишут бельгийские СМИ, Барт де Вевер пытался договориться о создании коалиции с четырьмя партиями — либералов, социалистов, христианских демократов и центристов — но потерпел поражение. Стороны так и не смогли преодолеть разногласия по вопросам предложенных националистами социально-экономических реформ, в частности изменений в пенсионной и налоговой системе.

Теперь переговоры с лидерами политических партий будет вести король Филипп.

Бельгии необходимо сформировать правительство до 20 сентября, чтобы представить Еврокомиссии федеральный бюджет на год.

Пока новое правительство не сформировано, в стране продолжает работать проигравший выборы кабинет премьер-министра Александра де Кроо.

После предыдущих выборов в 2019 году для формирования бельгийского правительства потребовалось 493 дня. Но это еще не рекорд. Самый продолжительный период работы Бельгии без избранного правительства составил 592 дня.