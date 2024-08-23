NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Бельгия не смогла сформировать правительство

Барт де Вевер
Барт де Вевер Авторское право AP
Авторское право AP
By Angela Skujins и EVN
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Переговоры по формированию правительства Бельгии зашли в тупик. Глава победившей на выборах партии "Новый фламандский альянс" Барт де Вевер отказался от мандата, после того как не смог договориться о создании коалиции.

РЕКЛАМА

В Бельгии попытки сформировать правительство зашли в тупик. Глава победившей на парламентских выборах правой партии "Новый фламандский альянс" Барт де Вевер, который должен был вести переговоры по формированию коалиции, отказался от мандата.

В четверг король Бельгии Филипп принял отставку политика после полуторачасовой встречи с ним во дворце.

Как пишут бельгийские СМИ, Барт де Вевер пытался договориться о создании коалиции с четырьмя партиями — либералов, социалистов, христианских демократов и центристов — но потерпел поражение. Стороны так и не смогли преодолеть разногласия по вопросам предложенных националистами социально-экономических реформ, в частности изменений в пенсионной и налоговой системе.

Теперь переговоры с лидерами политических партий будет вести король Филипп.

Бельгии необходимо сформировать правительство до 20 сентября, чтобы представить Еврокомиссии федеральный бюджет на год.

Пока новое правительство не сформировано, в стране продолжает работать проигравший выборы кабинет премьер-министра Александра де Кроо.

После предыдущих выборов в 2019 году для формирования бельгийского правительства потребовалось 493 дня. Но это еще не рекорд. Самый продолжительный период работы Бельгии без избранного правительства составил 592 дня.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Бельгийские курьеры Amazon получили сообщение "Вы уволены" через WhatsApp

Бельгия, страна пива, совершает прорыв в производстве вина

Сильные грозы в Западной Европе

Коалиция Бельгийская политика Бельгия