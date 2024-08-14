Сильные грозы в Западной Европе

By Euronews

В Германии поезд столкнулся с упавшим деревом, в Бельгии превышена месячная норма осадков

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Сильные грозы обрушились во вторник вечером сразу на несколько стран Западной Европы.

Проливные дожди, ураганный ветер и град отмечены по всей Германии, больше всего досталось центральным и южным землям. Оборваны несколько высоковольтных линий, в городах затоплены улицы и подвалы.

Поваленные деревья перекрыли несколько автомагистралей, а в Баварии с деревом столкнулся международный поезд «Евросити», в вагонах которого находились 260 пассажиров. Никто не пострадал, поезд пришлось отбуксировать на предыдущую станцию, движение сумели восстановить ещё до рассвета.

При этом в Германии грозы последовали за самым жарким днём в году: на юго-западе страны температура накануне достигла 36,5 градусов Цельсия.

В Бельгии по всей стране действует «жёлтое» штормовое предупреждение, а в Лимбурге и Льеже — «оранжевое». В Брюсселе и Антверпене затоплено и перекрыто несколько улиц.

Королевский метеорологический институт заявил, что за половину августа страна уже превысила средние показатели по количеству осадков за месяц: уже выпало в среднем более 100 мм, против среднемесячных 86 мм. В одном из муниципалитетов под Антверпеном 39 мм выпало всего за час.