Итальянские спасатели продолжают поиски пропавших без вести пассажиров суперъяхты "Bayesian"

By Euronews

Надежды, что пропавших без вести удастся найти живыми, тают, говорят спасатели. Поисково-спасательная операция у берегов итальянского острова Сицилия продолжается уже более 50 часов.

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В поисках пропавших без вести после крушения суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии, которые продолжаются третий день, задействовали дистанционно управляемый подводный аппарат.

Яхта затонула примерно в километре от сицилийского городка Портичелло на глубине около 50 метров.

Спасатели полагают, что числящиеся пропавшими без вести пассажиры находятся на её борту.

Власти Италии сообщили, что водолазам удалось проникнуть внутрь затонувшего судна, однако проведение поисковой операции осложняется заблокированными обломками и мебелью проходами, а также глубиной на которой лежит яхта.

Парусная лодка длиной 56 метров потерпела крушение и пошла ко дну во время бури ранним утром 19 августа близ Сицилии. Сообщается, что судно затонуло всего за одну минуту. На его борту находились 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Пятнадцать из них были спасены, позже спасателям удалось обнаружить тело одного погибшего члена экипажа.

Среди пропавших без вести - британский предприниматель Майк Линч и его 18-летняя дочь, а также председатель совета директоров компании Morgan Stanley Джонатан Блумер.