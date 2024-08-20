Приговор 99-летней бывшей машинистке нацистского концлагеря оставлен в силе

By Euronews и AP

Фурхнер была осуждена после того, как судьи заявили, что убедились в том, что она знала и "сознательно поддерживала" тот факт, что 10 505 заключенных были убиты газом в концентрационном лагере под Данцигом.

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Немецкий суд отклонил апелляцию 99-летней женщины, которая была осуждена за соучастие в более чем 10 000 убийств в качестве секретаря коменданта нацистского концентрационного лагеря Штуттгоф во время Второй мировой войны.

Федеральный суд во вторник оставил в силе приговор Ирмгард Фурхнер, которую в декабре 2022 года земельный суд в Итцехо на севере Германии приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Ее обвиняли в том, что она была частью аппарата, который помогал функционировать лагерю под Данцигом (ныне польский город Гданьск). Она была признана соучастницей убийства в 10 505 случаях и соучастницей покушения на убийство в пяти случаях.

На заседании федерального суда в Лейпциге в прошлом месяце адвокаты Фурхнер усомнились в том, что она действительно была соучастницей преступлений, совершенных комендантом и другими высокопоставленными сотрудниками лагеря, а также в том, что она действительно знала о том, что происходило в Штуттгофе.

Суд Итцехо заявил, что судьи были убеждены в том, что Фурхнер "знала и, работая стенографисткой в комендатуре концентрационного лагеря Штуттгоф с 1 июня 1943 года по 1 апреля 1945 года, сознательно поддерживала тот факт, что 10 505 заключенных были жестоко убиты газом, враждебными условиями содержания в лагере, отправлением в лагерь смерти Освенцим и на марши смерти в конце войны.

Во время первоначального разбирательства прокуроры заявили, что процесс над Фурхнер может стать последним в своем роде.

Однако специальная федеральная прокуратура в Людвигсбурге, занимающаяся расследованием военных преступлений нацистской эпохи, утверждает, что еще три дела находятся на рассмотрении прокуроров и судов в разных частях Германии. Поскольку все подозреваемые сейчас находятся в весьма преклонном возрасте, все чаще возникают вопросы о том, могут ли они предстать перед судом.

Соучастие в убийстве

Дело Фурхнер - одно из нескольких за последние годы, которые основываются на прецеденте, созданном в 2011 году, когда бывший работник автосервиса из Огайо Джон Демьянюк был осужден как соучастник убийства на основании утверждений о том, что он служил охранником в лагере смерти Собибор. Демьянюк, который отрицал эти обвинения, умер до того, как его апелляция была рассмотрена.

Ранее немецкие суды требовали от прокуроров обосновать обвинения, представив доказательства участия бывшего охранника в конкретном убийстве, что зачастую было практически невыполнимой задачей.

Однако во время суда над Демьянюком в Мюнхене прокуроры успешно доказывали, что помощь в функционировании лагеря достаточна для того, чтобы осудить человека как соучастника совершенных там убийств. Впоследствии федеральный суд поддержал приговор, вынесенный в 2015 году бывшему охраннику Освенцима Оскару Грёнингу на тех же основаниях.

Дело Фурхнер рассматривалось в суде по делам несовершеннолетних, поскольку на момент совершения предполагаемых преступлений ей было 18 и 19 лет, и суд не смог бесспорно установить ее "зрелость ума".

Изначально Штуттгоф был пунктом сбора евреев и поляков-неевреев, вывезенных из Данцига, а затем стал использоваться как "трудовой воспитательный лагерь", куда отправляли принудительных рабочих, в основном польских и советских граждан, для отбывания наказания, которое часто заканчивалось смертью.

С середины 1944 года лагерь заполнили десятки тысяч евреев из гетто в Прибалтике и из Освенцима, а также тысячи польских гражданских лиц, оказавшихся вовлеченными в жестокое нацистское подавление Варшавского восстания.

Среди узников были политические заключенные, обвиненные преступники, люди, подозреваемые в гомосексуальных связях, и Свидетели Иеговы. В лагере было убито более 60 000 человек.