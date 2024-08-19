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Новые пожары в районе Турецкой Ривьеры

Пожары в районе Турецкой Ривьеры.
Пожары в районе Турецкой Ривьеры. Авторское право AP
Авторское право AP
By Alexander KazakevichEuronews
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Около 300 сотрудников экстренных служб были направлены для борьбы с огнём в провинции Мугла, на юго-западе Турции.

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Два лесных пожара вспыхнули в воскресенье в районах Ятаган и Ула провинции Мугла, популярном туристическом направлении на юго-западе Турции.

В настоящее время с пламенем борются около 300 человек, на место были направлены десятки самолётов и наземных транспортных средств.

В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции сообщили, что за последнюю неделю по всей стране было зарегистрировано более 130 пожаров.

Большинство из них были локализованы, но пять очагов всё ещё были активны по состоянию на утро воскресенья, согласно данным Министерства сельского и лесного хозяйства.

Тысячи людей были эвакуированы из пострадавших районов, сообщений о жертвах не поступало. Трое человек были задержаны по подозрению в причастности к пожарам. Власти призвали людей не разжигать костры на открытом воздухе в течение следующих 10 дней на фоне высоких температур, низкой влажности и сильного ветра.

В последние годы в прибрежных районах Турции всё чаще наблюдается аномальная жара, случаются засухи и лесные пожары, учёные связывают это с изменением климата.

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