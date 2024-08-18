By Euronews и AP

Турецкие власти объясняют частоту и интенсивность многочисленных пожаров низкой влажностью, сильными ветрами и высокими температурами, а ученые добавляют к этим факторам изменение климата

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В Турции продолжают борьбу с крупными пожарами, которые уже третий день полыхают в нескольких районах на западе страны.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны сообщило, что за последнюю неделю возникло более 130 лесных пожаров.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли заявил, что большинство из них удалось взять под контроль.

Он сказал, что текущая ситуация не требует международного призыва о помощи, но призвал проявлять осторожность в выходные.

"Мы находимся в критическом периоде и должны сохранять бдительность до воскресенья. Наши команды будут реагировать на любые инциденты днем и ночью", - сказал он.

Юмакли сообщил, что к настоящему моменту удалось локализовать около 69 лесных пожаров, но в провинциях Измир, Айдын, Маниса, Карабюк и Болу остаются пять действующих пожаров.

Пожарные борются с огнем на суше и с воздуха, десятки самолетов и сотни автомобилей принимают участие в ликвидации последствий.

Тысячи людей были эвакуированы из пострадавших районов, но сообщений о жертвах не поступало.

Власти говорят, что ситуацию усугубляют низкая влажность, сильный ветер и высокая температура.

Тем временем в центральной провинции Болу в связи с пожарами были задержаны четыре человека, двое из которых были помещены под арест, а двое других отпущены на испытательный срок.