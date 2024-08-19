Представитель полиции сообщил, что расследование причин пожара продолжается, на месте происшествия работают следователи уголовного розыска.
По меньшей мере 23 человека получили ранения на музыкальном фестивале в немецком Лейпциге в результате пожара на колесе обозрения.
Огонь вспыхнул в одной из кабинок и перекинулся на другую, очевидцы говорят, что они вращались очень быстро.
"Мы были примерно в 100-150 метрах и хотели пойти на следующий концерт, а потом увидели, что там горит огонь, и что некоторые люди все еще находятся на колесе обозрения. Это был ужасный момент, вот так наблюдать за этим. А потом колесо обозрения стало совершенно неуправляемым, оно начало бешено вращаться, а внутри еще оставались люди, и оно продолжало гореть. Это было страшно", - сказал один из очевидцев.
Местная полиция сообщила, что спасатели и четыре сотрудника полиции проходят обследование в больнице на предмет возможного отравления дымом.
Немецкий Красный Крест сообщил, что по меньшей мере два человека пострадали серьезно.
Позднее полиция сообщила, что четыре человека получили ожоги, а один - травмы в результате падения.
Расследование причин пожара продолжается, на месте происшествия работают следователи по уголовным делам.
"Сейчас нет никакой информации о причинах пожара. На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, которые выясняют причину пожара, вызваны также специалисты по расследованию поджогов. Район пожара на данный момент перекрыт", - сообщил представитель полиции Лейпцига Йозефин Садер.
Пожар начался около 9 часов вечера по местному времени на городском музыкальном фестивале инди-рока Highfield Festival в восточной немецкой земле Саксония.
По оценкам организаторов, мероприятие посетили около 30 000 человек.