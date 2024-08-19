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Пожар на колесе обозрения в Лейпциге

Гондолы на колесе обозрения на фестивале Хайфилд в Лейпциге горят, 18 августа 2024 года.
Гондолы на колесе обозрения на фестивале Хайфилд в Лейпциге горят, 18 августа 2024 года. Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10251836
Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10251836
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Представитель полиции сообщил, что расследование причин пожара продолжается, на месте происшествия работают следователи уголовного розыска.

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По меньшей мере 23 человека получили ранения на музыкальном фестивале в немецком Лейпциге в результате пожара на колесе обозрения.

Огонь вспыхнул в одной из кабинок и перекинулся на другую, очевидцы говорят, что они вращались очень быстро.

"Мы были примерно в 100-150 метрах и хотели пойти на следующий концерт, а потом увидели, что там горит огонь, и что некоторые люди все еще находятся на колесе обозрения. Это был ужасный момент, вот так наблюдать за этим. А потом колесо обозрения стало совершенно неуправляемым, оно начало бешено вращаться, а внутри еще оставались люди, и оно продолжало гореть. Это было страшно", - сказал один из очевидцев.

Местная полиция сообщила, что спасатели и четыре сотрудника полиции проходят обследование в больнице на предмет возможного отравления дымом.

Более 20 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Лейпциге
Более 20 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в ЛейпцигеHeiko Rebsch/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Немецкий Красный Крест сообщил, что по меньшей мере два человека пострадали серьезно.

Позднее полиция сообщила, что четыре человека получили ожоги, а один - травмы в результате падения.

Расследование причин пожара продолжается, на месте происшествия работают следователи по уголовным делам.

"Сейчас нет никакой информации о причинах пожара. На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, которые выясняют причину пожара, вызваны также специалисты по расследованию поджогов. Район пожара на данный момент перекрыт", - сообщил представитель полиции Лейпцига Йозефин Садер.

Пожар начался около 9 часов вечера по местному времени на городском музыкальном фестивале инди-рока Highfield Festival в восточной немецкой земле Саксония.

По оценкам организаторов, мероприятие посетили около 30 000 человек.

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