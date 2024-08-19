Брюссель ждет объяснений по поводу смягчения Венгрией визового режима для россиян

Министр иностранных дел Венгрии обвинил европейские правительства в том, что они ведут против Будапешта "кампанию лжи" по поводу схемы въезда.

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В понедельник истекает срок, когда Венгрия должна дать объяснения по поводу смягчения требований к въезду для граждан России и Беларуси, поскольку в столицах стран ЕС растет недовольство внешней политикой премьер-министра Виктора Орбана.

В письме, направленном венгерскому коллеге в начале августа, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон попросила правительство Венгрии объяснить недавние изменения, внесенные в иммиграционную схему National Card, облегчающие въезд в страну для работы россиянам и белорусам.

Эта схема предоставляет "гастарбайтерам" право на пребывание в стране в течение двух лет с возможностью продления еще на три, но может открыть путь к получению постоянного вида на жительство. Венгрия распространила схему, изначально доступную для граждан Сербии и Украины, на страны-кандидаты в члены ЕС - Боснию и Герцеговину, Черногорию, Северную Македонию и Молдову, а также на Беларусь и Россию.

Брюссель утверждает, что эти изменения могут позволить "потенциальным российским шпионам и диверсантам получить свободный доступ в ЕС", что поставит под угрозу безопасность безпаспортной Шенгенской зоны.

"Если их схема легкого доступа будет представлять риск, мы будем действовать", - предупредила Йоханссон в своем письме.

Источник в Еврокомиссии подтвердил Euronews в понедельник, что исполнительная власть готова оценить "соответствие этой схемы и ее потенциальное влияние на обязательства Венгрии по законодательству ЕС", как только получит ответ от венгерского правительства.

Восемь стран Северной Европы и Балтии - Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция - высказались по этому вопросу в письме от 15 августа на имя Йоханссон, в котором они выражают глубокую озабоченность по поводу этой схемы.

"Мы обеспокоены тем, что это решение может представлять серьезную угрозу безопасности для всех стран-членов", - заявляют министры иностранных дел, внутренних дел и юстиции этих стран. "Ответ Венгрии, ваш анализ и последующие шаги будут иметь огромное значение для обеспечения нашей национальной безопасности".

Все восемь стран входят в европейскую Шенгенскую зону без границ.

"Обыкновенная ложь

В выходные министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил, обвинив своих коллег из стран Балтии и Северной Европы в распространении лжи.

"Включение российских и белорусских граждан в программу "Национальная карта" не представляет никакого риска для безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, поскольку эти лица все равно должны пройти комплексную проверку для въезда и пребывания в Венгрии", - заявил Сийярто в Facebook.

"Все утверждения об обратном со стороны североевропейских и прибалтийских коллег, ослепленных своей приверженностью к военному лагерю, - чистая ложь", - добавил министр иностранных дел.

В ответ на вторжение в Украину в 2022 году ЕС приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что сделало въезд в блок более дорогим и обременительным для российских и белорусских граждан.

ЕС также закрыл свое воздушное пространство для российских рейсов и серьезно ограничил наземное передвижение через границу с Россией.

Исполнительная власть ЕС опасается, что подобные меры и их влияние теперь будут подорваны, поскольку Венгрия предоставит россиянам и белорусам "черный ход" для въезда в Шенгенскую зону, где отменены пограничные проверки между 29 европейскими странами для облегчения беспрепятственного транзита людей.

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Хотя каждая страна ЕС вольна разрабатывать свою собственную визовую политику, Еврокомиссия может вмешаться, если обнаружит, что решения страны нарушают общие минимальные правила, установленные Брюсселем.

Любые схемы привлечения иностранных работников "должны быть тщательно сбалансированы, чтобы не подвергать риску целостность нашей общей зоны без внутреннего пограничного контроля и должным образом учитывать потенциальные последствия для безопасности", - заявила Йоханссон.

Отношения между Брюсселем и Будапештом находятся на историческом минимуме

Последний инцидент усиливает напряженность в отношениях между Брюсселем и Будапештом.

Давно натянутые отношения достигли исторического минимума в июле, когда премьер-министр Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве в рамках самопровозглашенной миротворческой миссии, которую лидеры ЕС назвали провокацией.

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Поездка Орбана в Москву совпала с началом шестимесячного председательства Венгрии в Совете ЕС на основе ротации, что вызвало яростную реакцию против того, что было расценено как попытка захвата внешней политики ЕС.

Несколько министров ЕС выразили недовольство Орбаном, который постоянно срывает важнейшие решения ЕС по поддержке Украины и продолжает блокировать выделение помощи на сумму 6,6 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), не позволяя странам-членам частично компенсировать поставки, которые они направляют Киеву.