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Зеленский: ВСУ создают буферную зону в Курской области для предотвращения дальнейших российских атак

Украинский солдат патрулирует центр города Суджа, 16 августа 2024 года.
Украинский солдат патрулирует центр города Суджа, 16 августа 2024 года. Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Alexander KazakevichEuronews и AP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Президент Украины также призвал союзников ускорить поставки необходимого на поле боя оружия, в частности, для сохранения позиций в Донбассе, где Россия продолжает наступать, несмотря на то, что ей пока не удаётся вытеснить ВСУ с собственной территории.

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"Создание буферной зоны на территории агрессора" – так Владимир Зеленский обозначил цели продолжающегося наступления ВСУ в Курской области России, начатого 6 августа.

В своём видеообращении украинский лидер также упомянул о ситуации на фронте в Донбассе, где одним из самых тяжёлых остаётся Покровское направление.

"Есть за сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком. И это даже больше, чем защита для Украины, это сейчас основная задача наших оборонительных действий в целом – уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы", – заявил Зеленский.

Зеленский также обратился к западным союзникам Киева с призывом ускорить поставки военной техники для своей армии.

"По поставкам от наших партнёров требуется ускорение. Мы настоятельно просим об этом. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика в рамках объявленных пакетов помощи. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединённым Штатам, к Великобритании и Франции", – отметил он.

Комментарии Зеленского прозвучали в тот же день, когда украинские военные опубликовали кадры, на которых, по их словам, запечатлено разрушение ещё одного моста через реку Сейм в Курской области – второго менее чем за две недели.

Уничтожение путей, по которым шло снабжение российской группировки войск в регионе, может стать сигналом к тому, что украинские войска намерены здесь закрепиться.

Фотография, опубликованная украинскими военными, на которой, как утверждается, изображено разрушение уже второго моста в Курской области, 18 августа 2024 года
Фотография, опубликованная украинскими военными, на которой, как утверждается, изображено разрушение уже второго моста в Курской области, 18 августа 2024 годаAP/AP

Наступление ВСУ в Курской области уже называют крупнейшим вторжением на российскую территорию со времён Второй мировой войны.

Как утверждают украинские военные, в результате внезапной операции им удалось захватить десятки населённых пунктов и взять сотни пленных. По данным российской стороны, из приграничья эвакуировали свыше 120 тысяч мирных жителей.

В Киеве надеется, что наступление изменит динамику более чем двухлетней войны, при этом официальные лица неоднократно заявляли, что Украина "не заинтересована" в оккупации российских территорий.

"В Курской области мы чётко видим, как объективно используется военный инструмент, чтобы убедить Россию вступить в честный переговорный процесс", –заявил Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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