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"Умные" границы: на кого распространяются новые правила въезда в Шенген?

В Великобритании и других странах есть опасения, что EES может увеличить время прохождение контроля на пограничных пунктах.
В Великобритании и других странах есть опасения, что EES может увеличить время прохождение контроля на пограничных пунктах. Авторское право Gareth Fuller/AP
Авторское право Gareth Fuller/AP
By Rebecca Ann Hughes
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

10 ноября Евросоюз планирует запустить автоматическую систему регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны. Главное нововведение – EES заменит ручное проставление штампов в паспортах граждан третьих стран. Контроль будет проходить через специальный терминал.

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Новая система въезда/выезда (EES), которую начали разрабатывать после "брексита", будет запущена 10 ноября на всех внешних границах ЕС, подтвердила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Этот момент наконец настал. А когда-то казалось, что этого никогда не произойдёт", – заявила еврокомиссар во время визита в таллинский офис eu-LISA, агентства ЕС, отвечающего за IT-инфраструктуру, лежащую в основе EES.

"Перевозчики, операторы, вокзалы, аэропорты – все готовятся к этому знаменательному дню", – добавила брюссельская чиновница.

Запуск EES был запланирован на 2022 год, однако он неоднократно срывался из-за технических проблем и задержек с установкой автоматизированных барьеров, которые необходимо было установить на всех международных сухопутных, морских и воздушных границах Шенгенской зоны.

Когда осенью новая система регистрации начнёт действовать, путешественники из стран, не входящих в ЕС, въезжающие в Шенгенскую зону, будут проходить пограничный контроль "по-новому".

Кто сможет пользоваться EES?

EES — это новая автоматизированная система цифрового сбора персональных данных, которую Европейский Союз будет использовать для автоматического контроля пересечения границ гражданами стран, не входящих в ЕС, независимо от того, нужна ли им виза при въезде в Шенген. Система предназначена для замены традиционной штамповки паспортов.

Путешественники должны будут сканировать свои паспорта или другие проездные документы в терминале самообслуживания при каждом пересечении внешней границы ЕС. Система не будет распространяться на обладателей ВНЖ в странах ЕС, а также на тех, кто имеет долгосрочные визы.

Система будет регистрировать имя путешественника, его биометрические данные, а также дату и место въезда и выезда. Сканы лица и отпечатки пальцев будут сниматься лишь раз в три года и будут действительны для нескольких поездок в течение этого периода.

Система будет работать при въезде во все страны ЕС, кроме Кипра и Ирландии (штампы там будут ставить как обычно), а также в четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

EES вводится для усиления безопасности границ и выявления путешественников, превысивших срок пребывания в пространстве из 29 европейских государств по визе C (90 дней в течение 180-дневного периода).

"С помощью EES мы будем точно знать, кто въезжает в Шенгенскую зону с иностранным паспортом", – отметила Йоханссон.

"Мы будем знать, не остаются ли люди здесь слишком долго, что позволит противостоять нелегальной миграции. А благодаря биометрической идентификации, фотографии и отпечаткам пальцев EES преступникам, террористам или российским шпионам будет сложнее использовать поддельные паспорта", – неожиданно подытожила она.

Прежние правила не мешали отслеживать время пребывания людей в Шенгене, эти могли делать пограничники. А отпечатки пальцев в большинстве случаев уже давно сдаются при подаче документов на визу.

Создадут ли новые правила неудобства путешественникам?

В Великобритании и других странах есть опасения, что EES может увеличить время прохождения контроля на пограничных пунктах.

В докладе, опубликованном некоммерческой организацией Statewatch, различные страны сетуют на нехватку времени на тестирование новой системы до её запуска.

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Французские власти будут осуществлять пограничный контроль EES в британском порту Дувр, в Евротоннеле и на линии Eurostar. В настоящее время Париж и Лондон работают над тем, чтобы минимизировать влияние системы на пограничные потоки и движение транспорта, но выражают обеспокоенность по поводу возможного увеличения времени ожидания.

Правительственные агентства и представители туристической отрасли заявили, что EES, скорее всего, приведёт к длинным очередям на паромах, следующих из Дувра в Кале.

Гай Опперман, представитель министерства транспорта Великобритании, объяснил, что в течение полугода схема будет работать в режиме "мягкого запуска", что якобы позволит устранить "большую часть очередей и других проблем".

Другие страны также продолжают работать над планами внедрения EES. Еврокомиссия предположила, что систему придётся вводить постепенно и гибко, чтобы избавить людей от длительного ожидания на границах.

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ETIAS: "безвизовым" туристам закрутят гайки?

Через несколько месяцев после запуска EES будет введена "Европейская система информации и авторизации для путешествий" (ETIAS).

Нововведение позволит ЕС собирать информацию о гражданах более 60 "безвизовых" стран и территорий, до того, как они прибудут на внешние границы Шенгенской зоны. Затем таким путешественникам будет необходимо получить разрешение на въезд после заполнения онлайн-формуляра.

Это полностью электронная система, аналогичная американской ESTA, предназначенная для усиления проверок иностранных граждан с целью выявления потенциальных угроз.

Изначально планировалось, что ETIAS начнет действовать с ноября 2023 года, но запуск был отложен. Хотя точная дата не называется, ранее в Брюсселе указывали, что система заработает через пять-шесть месяцев после EES. Возможно, будет период внедрения, когда она будет постепенно вводиться наряду с системой въезда/выезда.

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Размер пошлины за выдачу разрешения составит 7 евро. После одобрения заявки электронное разрешение на поездку будет привязано к паспорту и будет действовать в течение трёх лет.

Дополнительные источники • перевод и адаптация: Alexander Kazakevich

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