EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

В Бундестаге предупреждают: сокращение помощи Украине станет "фатальным сигналом"

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В письме министра финансов ФРГ высказываются опасения по поводу того, как долго и насколько активно Германия будет поддерживать Украину перед лицом российского вторжения.

РЕКЛАМА

Немецкие политики осудили потенциальные планы правительства отказать Украине в финансовой помощи.

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот, как сообщается, заявил журналистам, что отказ от предоставления новой военной помощи Украине в рамках будущих федеральных бюджетов станет для Киева "фатальным сигналом".

Эти комментарии появились после того, как немецкие СМИ сообщили о письме министра финансов Кристиана Линднера в министерства иностранных дел и обороны, в котором он заявил, что новые меры по финансированию Украины в её противостоянии вторжению России могут быть приняты только в том случае, если это будет обеспечено в бюджетных планах.

В настоящее время Линднер пытается сдержать расходы Германии в рамках конституционного долгового тормоза, ограничивающего объем новых обязательств, которые может взять на себя правительство.

В текущем бюджете на 2025 год на Украину выделено 4 миллиарда евро, но, судя по всему, новых денег на будущую помощь не предвидится.

После обнародования письма Линдера министерство финансов заверило, что рассмотрит возможность предоставления дополнительных средств в краткосрочной перспективе, но это не помешало политикам высказать свое мнение.

Рот заявил журналистам, что, поскольку украинская армия впервые за несколько месяцев перешла в наступление, вторгнувшись в Курскую область России, Киеву необходима полная поддержка его самого важного военного союзника в Европе, Германии.

Правоцентристская партия ХДС/ХСС, крупнейшая оппозиционная группа в Бундестаге, также осудила идею ограничения будущей помощи, заявив, что борьба Украины за свободу страдает из-за постоянных споров в коалиции "Светофор".

По сообщениям, немецкое правительство надеется, что Украина сможет получить дальнейшую финансовую поддержку благодаря процентам, полученным от замороженных российских активов.

В частности, оно ссылается на июньское соглашение G7, по которому Украина получит около 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро) помощи до конца года, включая проценты от российских активов.

С момента начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале 2022 года союзники Украины конфисковали около 300 миллиардов долларов.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал правительство в Берлине не сдаваться, заявив, что безопасность Европы зависит от способности и политической воли Германии продолжать возглавлять поддержку Украины на континенте.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Рекордные осадки в Вене

Новые пожары в районе Турецкой Ривьеры

Камчатка: после мощного землетрясения – извержение вулкана Шивелуч

Германия Вторжение России в Украину Украина