By Euronews

В письме министра финансов ФРГ высказываются опасения по поводу того, как долго и насколько активно Германия будет поддерживать Украину перед лицом российского вторжения.

РЕКЛАМА

Немецкие политики осудили потенциальные планы правительства отказать Украине в финансовой помощи.

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот, как сообщается, заявил журналистам, что отказ от предоставления новой военной помощи Украине в рамках будущих федеральных бюджетов станет для Киева "фатальным сигналом".

Эти комментарии появились после того, как немецкие СМИ сообщили о письме министра финансов Кристиана Линднера в министерства иностранных дел и обороны, в котором он заявил, что новые меры по финансированию Украины в её противостоянии вторжению России могут быть приняты только в том случае, если это будет обеспечено в бюджетных планах.

В настоящее время Линднер пытается сдержать расходы Германии в рамках конституционного долгового тормоза, ограничивающего объем новых обязательств, которые может взять на себя правительство.

В текущем бюджете на 2025 год на Украину выделено 4 миллиарда евро, но, судя по всему, новых денег на будущую помощь не предвидится.

После обнародования письма Линдера министерство финансов заверило, что рассмотрит возможность предоставления дополнительных средств в краткосрочной перспективе, но это не помешало политикам высказать свое мнение.

Рот заявил журналистам, что, поскольку украинская армия впервые за несколько месяцев перешла в наступление, вторгнувшись в Курскую область России, Киеву необходима полная поддержка его самого важного военного союзника в Европе, Германии.

Правоцентристская партия ХДС/ХСС, крупнейшая оппозиционная группа в Бундестаге, также осудила идею ограничения будущей помощи, заявив, что борьба Украины за свободу страдает из-за постоянных споров в коалиции "Светофор".

По сообщениям, немецкое правительство надеется, что Украина сможет получить дальнейшую финансовую поддержку благодаря процентам, полученным от замороженных российских активов.

В частности, оно ссылается на июньское соглашение G7, по которому Украина получит около 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро) помощи до конца года, включая проценты от российских активов.

С момента начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале 2022 года союзники Украины конфисковали около 300 миллиардов долларов.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал правительство в Берлине не сдаваться, заявив, что безопасность Европы зависит от способности и политической воли Германии продолжать возглавлять поддержку Украины на континенте.