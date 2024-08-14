Илья Яшин: "Ярых сторонников Путина примерно столько же, сколько противников"

Оппозиционный политик Илья Яшин, освобождённый в рамках сделки по обмену заключёнными, сейчас живет в Германии, но мечтает однажды вернуться в Россию, для которой хочет свободы. О своем видении России сегодняшней он рассказал в интервью Euronews.

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Илья Яшин был арестован в июле 2022 года и осуждён на 8,5 лет лет колонии по статье о "фейках". 1 августа его освободили в рамках обмена заключенными между Москвой и рядом западных стран, доставили в Германию. С первых дней освобождения он активно общается со СМИ. Как Яшину удалось сохранить себя в заключении?

Не упасть в яму

"Очень важно не проваливаться в эмоциональную яму, очень важно держать себя в эмоциональном, физическом тонусе, - рассказывает Илья Яшин нашему корреспонденту Диане Резник. - В противном случае ты просто развалишься на части". Он уточняет, что 2 года, которые провел в тюрьме - "не критический срок, так как необратимые изменения начинаются обычно после 3 лет за решеткой; именно тогда у людей возникают серьезные проблемы со здоровьем".

"Мне, наверное, повезло, потому что я получал большую поддержку, было много, очень много писем, больше 30 тысяч за два года", - рассказал Яшин, уточнив, что это позволило ему сохранять активность на Youtube. "Цензура с таким потоком порой не справлялась, и мне удавалось в письмах на волю сообщать общественно-значимую информацию, которую хотел опубликовать в соцсетях, просил мою команду превратить это в видеоконтент для Youtube", - рассказал он.

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"Все понимали, что я не преступник"

"В целом персонал (тюрьмы) порой относился ко мне с сочувствием, - говорит Яшин. - Мне кажется, что жесткие указания изолировать меня, создать невыносимые условия часто даже саботировались на уровне исполнителей. Все понимали, что я не преступник, что сижу в тюрьме не за уголовное преступление. Я оказался там из-за своих взглядов, из-за своих слов, из-за того, во что верю. И это вызывало уважение со стороны заключенных и даже персонала".

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В целом же, по словам Яшина, к политическим заключенным в тюрьме "относятся очень по-разному". Политик признался, что беспокоится за Алексея Горинова. "Это мой товарищ, это человек, которого, как мне кажется, посадили в тюрьму, чтобы запугать меня, выгнать из страны. Я уже на свободе, а он все еще в тюрьме, а ведь он немолод, ему 63 года, и у него довольно серьезные проблемы со здоровьем", - рассказал Яшин (напомним, что бывший муниципальный депутат Горинов также получил срок по статьо "фейках" - прим.)

Яшин также призвал бороться за судьбу арестованных белорусских оппозиционеров. Напомним, что в рамках программы обмена заключенными ни один из них не был освобожден. "Мы почти два года не знали, что происходит с Сергеем Тихановским. Мы не знаем, что происходит с Марией Колесниковой. Их пытали, над ними издевались. Мы не знаем, живы ли они вообще", - напоминает Яшин.

После освобождения у Ильи Яшина - много планов. Он, в частности, хотел бы сосредоточиться на своей работе по антивоенному просвещению. На его канале на YouTube - свыше 1,6 миллиона подписчиков. По словам Яшина, за последние два года популярность оппозиционных каналов резко возросла. "Люди, которые привыкли получать информацию по телевидению, после начала войны, поняли, что телевидение в том виде, в котором оно сейчас существует в России, не удовлетворяет потребностей в информации, - отмечает он. - Это чистая пропаганда. Поэтому люди стали искать альтернативные источники альтернативные мнения, чтобы понять, что происходит на самом деле".

В РФ все "за Путина"?

"Я думаю, что жесткая идеологическая опора, люди, которые готовы идти за Путина в огонь и воду, не так велика, - говорит Илья Яшин. - Жестких сторонников Путина примерно столько жестких противников. Экономическая ситуация, социальная обстановка в России ухудшаются, и, как мне кажется, люди все больше связывают это с политикой Путина. Очень показательным был мятеж Пригожина летом прошлого года, когда, несмотря на истеричную реакцию Путина, несмотря на то, что это был вроде мятеж, восстание, общество достаточно индифферентно на это отреагировало. Не было никаких митингов в поддержку Путина".

Власть Путина, считает Яшин, держится на "пропаганде, манипуляциях и, конечно, применении силы", - тем не менее, в России "становится все больше недовольных, готовых действовать".