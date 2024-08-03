Владимир Кара-Мурза: "Надеюсь дожить до суда над Путиным"

By euronews

В немецком Бонне в пятницу прошла пресс-конференция с тремя освобожденными российскими политзаключенными - Ильей Яшиным, Владимиром Кара-Мурзой и Андреем Пивоваровым.

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Тяжело осознавать, что из-за освобождения политзаключенных на свободу вышли убийцы и преступники. Так оппозиционный российский политик Илья Яшин прокомментировал на пресс-конференции самый со времен Холодной войны обмен заключенными между Россией и Западом. Пресс-конференция с тремя вышедшими на свободу российскими диссидентами, Яшиным, Владимиром Кара-Мурзой и Андреем Пивоваровым, прошла в пятницу в Бонне.

Яшин подчеркнул, что с первого дня заключения просил не включать его ни в какие обменные списки и написал заявление на имя начальника Лефортово, в котором отметил, что не давал согласия на высылку. Он отметил, что такой обмен поощряет Путина брать больше заложников.

По словам бывшего московского мундепа, после обмена его первым желанием было "немедленно поехать в аэропорт, взять билеты и вернуться в Россию". При этом сотрудники ФСБ, которые сопровождали политзаключенных, предупредили, что если он сделает это, его сразу задержат и посадят, а также пригрозили судьбой Алексея Навального.

Тем не менее, по словам Яшина, главным аргументом против такого шага стало то, что, по словам силовиков, его возвращение "исключит любые обмены политзаключенных в обозримой перспективе".

Владимир Кара-Мурза подтвердил, что ни он, ни Яшин не подавали прошения о помиловании и были высланы из России против воли.

"Меня водили в кабинет начальства колонии. Там лежали на столе образцы того, что я должен написать — прошений о помиловании. Я подумал, что это шутка. Я сказал: я никогда не подпишу. Я не считаю Путина президентом — я считаю его диктатором и убийцей. Я не буду просить его о милости. Он спросил меня пять раз. Я пять раз отказался. Меня отвели обратно в камеру". Владимир Кара-Мурза российский оппозиционный политик

Кара-Мурза также добавил, что надеется дожить до суда над Путиным. "Я верующий, и знаю, что Путин ответит на высшем суде, но надеюсь увидеть, как он ответит и на суде обычном", - сказал он.

Он подчеркнул, что сотни россиян остаются в тюрьме за то, что они выступали против войны на Украине, и призвал не верить кремлевской пропаганде.

"Я каждый день получал пачки писем со всей страны. Люди не боялись открыто писать, что они против войны. Не путайте Россию и путинский режим — не позволяйте убеждать себя в том, что эта кремлевская ложь имеет хоть какое-то отношение к действительности", - сказал Кара-Мурза.

Колумнист The Washington Post Кара-Мурза в этом году был награжден Пулитцеровской премией. В России он был приговорен к 25 годам тюрьмы по обвинению в "государственной измене", "распространению фейков" и сотрудничестве с "нежелательной организацией". Яшина приговорили к 8.5 годам тюремного заключение за распространение "фейков об армии".

"Все люди, которые были осуждены по моей статье, должны выйти на свободу. Каждый. Это политическая статья. Это противоречит Конституции. Каждый, кто был осужден по статье Андрея Пивоварова, должен выйти на свободу. Это незаконно", - заявил Яшин.

"Сдвинуть ситуацию с мертвой точки может только урегулирование войны в Украине. Главное наше требование — прекращение преступной агрессивной войны в Украине, войны, которая наносит огромный ущерб соседнему государству, приносит кровь и смерть, но приносит вред и нашей стране". Илья Яшин оппозиционный российский политик

Яшин и Кара-Мурза отметили, что продолжат борьбу и за границей.

"Я не только верю, думаю, я точно знаю, что я в Россию обязательно вернусь и все мы в Россию обязательно вернёмся. Обязательно настанет тот день, когда Россия станет свободной, нормальной, цивилизованной европейской страной. Я абсолютно не сомневаюсь, что этот день настанет", - заявил Кара-Мурза.

Обмен заключенными между Россией и Западом прошел в четверг. Из России на свободу вышли 16 человек: Пол Уилан, Кевин Лик, Эван Гершкович, Демури Воронин, Владимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, Лилия Чанышева, Вадим Останин, Ксения Фадеева, Саша Скочиленко, Илья Яшин, Андрей Пивоваров, Патрик Шебель, Рико Кригер, Герман Мойжес и Олег Орлов.

В числе вернувшихся в Россию - Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному сроку за убийство чеченского полевого командира. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил в пятницу, что Красиков — спецназовец ФСБ, который служил с действующими сотрудниками cлужбы безопасности Путина.