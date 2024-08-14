Берлинская пивоварня наладила экологичное производство

By Liv Stroud

Корреспондент Euronews побывала на пивоварне, которая заботится об окружающей среде.

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Пивоварня Fuerst Wiacek работает в Берлине уже три года и производит в основном крафтовое пиво высокого класса, и известна своим высококачественными индийским пейл-элем и традиционным немецким пивом.

Раз в неделю местный берлинский фермер приезжает на своем тракторе на пивоварню и забирает отработанное зерно, использованное для приготовления напитка.

"Коровам это очень нравится, и они уже ждут", - рассказал Euronews фермер Кристоф Брундке.

Переработка отработанного зерна - не единственный способ, с помощью которого пивоварня старается сохранить окружающую среду.

"Мы стараемся получать значительную часть энергии от солнечных батарей", - говорит глава отдела продаж Джордж Шумай. "Это не обеспечивает 100% питания пивоварни, но помогает сбалансировать источники энергии".

Шумай сказал, что пивоварня хочет увеличить число солнечных панелей, чтобы использовать больше возобновляемых источников энергии.

Сотрудники пивоварни во время работы Stroud, Olivia/Euronews

Пиво, которое здесь производят, полностью натуральное, без консервантов и лишних химикатов.

Каждая партия пива проходит тщательную проверку. Fuerst Wiacek экспортирует свою продукцию в 34 страны и сотрудничает с другими компаниями, выпуская не менее одного нового сорта пива в неделю.

Пиво компании узнаваемо по причудливому дизайну и тому факту, что оно продается в банках, а не в бутылках.

Процесс производства Stroud, Olivia/Euronews

Шумай объяснил, что это решение было принято для того, чтобы быть более экологичным, поскольку жестяные банки занимают меньше места при транспортировке.

"В Германии уровень переработки алюминия выше, чем стекла, потому что его можно перерабатывать бесконечно", - заключил он.