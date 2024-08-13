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Украина получила первый транш помощи ЕС в рамках Ukraine Facility

Разрушенный Часов Яр в Донецкой области
Разрушенный Часов Яр в Донецкой области Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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В Киеве заявляют, что не заинтересованы в оккупации Курской области РФ.

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Европейская комиссия направила Украине почти 4,2 миллиарда евро в рамках первого транша в рамках механизма помощи Ukraine Facility. Объем программы макрофинансовой помощи для Украины составит около 50 млрд евро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что с очередным траншем Украина получила уже 12 млрд евро помощи и сообщил, что деньги будут потрачены на внедрение реформ, которые важны для "устойчивости, развития и будущего" Украины. "Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи", — заявил глава правительства.

Правительство Украины направит эти средства на социальные программы, гуманитарную помощь и другие важные бюджетные программы.

Условием для получения пакета помощи является проведение Украиной ряда определенных реформ.

В Брюсселе также заявили, что Евросоюз не комментирует события в Курской области России, но поддерживает право Украины на самозащиту. Об этом заявила Набила Массрали, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Европейский союз не является участником и не комментирует оперативные данные с линии фронта. Мы полностью поддерживаем право Украины защищаться, и мы поддерживаем ее усилия по восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, и дать отпор и бороться с незаконной агрессией со стороны России", - сказала она.

Пресс-служба МЧС РФ во вторник сообщила, что из приграничных районов Курской области за сутки выехали еще свыше 2 тысяч человек. Началась эвакуации в Большесолдатском районе Курской области.

По официальным данным, более 120 000 человек были эвакуированы из Курской области или самостоятельно покинули районы, затронутые боевыми действиями.

В Киеве заявляют, что Украина не заинтересована в оккупации Курской области. В МИД подчеркнули, что работа ВСУ в регионе осложнит логистику российских военных и способность РФ отправлять больше подразделений для ведения боевых действий на востоке Украины.

"В отличие от России, Украине не нужна чужая собственность. Украина не заинтересована в захвате территории Курской области, но мы хотим защитить жизни наших людей», — заявил журналистам пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

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