Саша Скочиленко: новая жизнь в Германии

By Euronews

Саша Скочиленко, художница и музыкант, была освобождена из российской тюрьмы в рамках недавней процедуры обмена политзаключенных. Теперь она и ее девушка Соня осели в Германии, где мечтают о спокойной частной жизни и не исключат возможности пожениться.

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Художница Саша Скочиленко, получившая 7 лет тюрьмы за "фейки" о российской армии, и ее девушка Соня Субботина не могли пожениться на родине в России, но после обмена политзаключенных Саша оказалась в Германии, стране, признающей однополые браки. Там она и Соня, открытые лесбиянки, воссоединились и могут строить планы на будущее.

"Я знаю многих партнерок политзаключенных, - рассказывает Соня Субботина. - В основном это женщины, которые ждут своих мужчин. Часто они выходят замуж в СИЗО или в колонии. Это возможно, и это дает им право на длительные свидания, дает право чаще получать телефонные звонки, краткосрочные свидания, потому что у них есть определенный статус в глазах государства. У нас такой возможности, конечно, не было".

В России официально заключить однополый брак невозможно. Дело против Саши Скочиленко было крайне резонансным - и на этом фоне отношения девушек стали публичными. Саша формально не занималась политикой, но попала в список из 16 политзаключенных, которых Россия и Беларусь обменяли на сотрудников своих спецслужб. В интервью российским и зарубежным СМИ Саша и Соня признались, что теперь, по прибытии в Германию, хотят спокойной и безопасной частной жизни.

Скочиленко приговорили к 7 годам тюрьмы после того, как в марте 2022 года она сменила несколько ценников в продуктовом магазине на антивоенные стикеры.