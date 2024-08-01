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Срочная новость. Путин встретил у трапа освобожденных в результате обмена россиян

Владимир Путин лично встретил освобожденных в результате обмена россиян
Владимир Путин лично встретил освобожденных в результате обмена россиян Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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По данным турецкой разведки, всего в обмене участвовали 26 человек: 10 были переданы российской стороне, 13 - Германии и 3 - США.

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Владимир Путин лично встретил освобожденных в результате обмена россиян. Президент России ожидал их у трапа самолета, прибывшего в аэропорт Внуково-2.

Москва и Вашингтон в четверг провели масштабный обмен заключенными.

Турецкая разведка объявила, что выступила координатором масштабного обмена 26 заключенными из 7 стран между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Германией и Словенией с другой.

Ранее телекомпания CBS сообщила, что в списках на обмен фигурируют 24 человека.

Издание The Insider опубликовало список освобожденных из России и Беларуси. В него вошли:

Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, Андрей Пивоваров, Олег Орлов, Александра Скочиленко, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Эван Гершкович, Рико Кригер, Кевин Лик, Демури Воронин, Вадим Останин, Патрик Шёбель, Пол Уилан и Герман Мойжес.

В обмен Россия получила Вадима Красикова, Артема и Анну Дульцевых, Павла Рубцова, Романа Селезнева, Владислава Клюшина,** Михаила Микушина и Вадима Конощенка.

По данным турецкого телеканала NTV обмен состоялся в Анкаре: 10 человек летят в Россию, 13 в Германию и 3 — в США. Канал сообщил, что среди них есть двое детей. Возможно, речь идет о детях Артема и Анны Дульцевых.

ФСБ России подтвердила возвращение на родина восьми граждан РФ, а также несовершеннолетних детей.

Самолет, на котором, как предполагается, освобожденные россияне вылетели из Анкары
Самолет, на котором, как предполагается, освобожденные россияне вылетели из АнкарыAP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

CNN также указывает, что переговоры между Москвой и Вашингтоном были "тихими и сложными" и заняли несколько месяцев.

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Россия выпустила на свободу в рамках обмена граждан США - репортера американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

По данным Bloomberg, заключенные в тюрьму в России по обвинениям в шпионаже американцы сейчас находятся на пути к местам назначения за пределами России, а США и их союзники вернут России заключенных, которых они удерживают.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможном масштабном обмене заключенными между РФ и США.

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