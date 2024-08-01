По данным турецкой разведки, всего в обмене участвовали 26 человек: 10 были переданы российской стороне, 13 - Германии и 3 - США.
Владимир Путин лично встретил освобожденных в результате обмена россиян. Президент России ожидал их у трапа самолета, прибывшего в аэропорт Внуково-2.
Москва и Вашингтон в четверг провели масштабный обмен заключенными.
Турецкая разведка объявила, что выступила координатором масштабного обмена 26 заключенными из 7 стран между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Германией и Словенией с другой.
Ранее телекомпания CBS сообщила, что в списках на обмен фигурируют 24 человека.
Издание The Insider опубликовало список освобожденных из России и Беларуси. В него вошли:
Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, Андрей Пивоваров, Олег Орлов, Александра Скочиленко, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Эван Гершкович, Рико Кригер, Кевин Лик, Демури Воронин, Вадим Останин, Патрик Шёбель, Пол Уилан и Герман Мойжес.
В обмен Россия получила Вадима Красикова, Артема и Анну Дульцевых, Павла Рубцова, Романа Селезнева, Владислава Клюшина,** Михаила Микушина и Вадима Конощенка.
По данным турецкого телеканала NTV обмен состоялся в Анкаре: 10 человек летят в Россию, 13 в Германию и 3 — в США. Канал сообщил, что среди них есть двое детей. Возможно, речь идет о детях Артема и Анны Дульцевых.
ФСБ России подтвердила возвращение на родина восьми граждан РФ, а также несовершеннолетних детей.
CNN также указывает, что переговоры между Москвой и Вашингтоном были "тихими и сложными" и заняли несколько месяцев.
Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Россия выпустила на свободу в рамках обмена граждан США - репортера американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.
По данным Bloomberg, заключенные в тюрьму в России по обвинениям в шпионаже американцы сейчас находятся на пути к местам назначения за пределами России, а США и их союзники вернут России заключенных, которых они удерживают.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможном масштабном обмене заключенными между РФ и США.