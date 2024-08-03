Олимпиада-2024: вылет Аргентины в футболе, четвертое золото Леона Маршана и Тедди Ринера

By euronews

На Олимпийских играх в Париже Франция победила Аргентину в футболе, Новак Джокович и Карлос Алькарас сойдутся в воскресном теннисном финале, четвертое олимпийское золото завоевали французский пловец Леон Маршан и французский дзюдоист Тедди Ринер.

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Сербский теннисист Новак Джокович впервые вышел в финал Олимпиады, победив итальянца Лоренцо Музетти. В матче за золото он сразится с испанцем Карлосом Алькарасом, которому недавно уступил в финале Уимблдона.

"Конечно, сейчас для меня самое серьезное испытание – это играть с ним (с Алькарасом) на этом корте. Месяц назад на этом корте он выиграл "Ролан Гаррос", хотя в прошлом году я победил его здесь в полуфинале. Но в этом году я довольно легко проиграл ему в финале Уимблдона на другом покрытии. Я чувствую себя иначе, мне кажется, я играю и двигаюсь лучше, чем на Уимблдоне. Надеюсь, я выйду на корт, покажу свой лучший теннис, и в каком-то смысле мне нечего терять, потому что я уже заработал медаль, так что я буду делать все возможное".

Аргентина, уступившая Марокко на групповой стадии, попала на Франции уже в четвертьфинале и уступила со счетом 0:1. Победу хозяевам Игр принес гол Матета. В полуфинале Франция сыграет с Египтом. В другом полуфинале сойдутся Испания и Марокко.

В прыжках на батуте белорус Иван Литвинович, выступающий в нейтральном статусе, завоевал золото. У женщин белоруска Виолета Бардиловская завоевала серебро, россиянка Анжела Бладцева стала пятой.

В плавании свое четвертое золото на этой Олимпиаде завоевал француз Леон Маршан, не имевший себе равных на дистанции 200 метров комплексом.

Еще одно золото во французскую копилку положил дзюдоист Тедди Ринер, победивший в финале иппоном в абсолютной весовой категории. Для него это тоже четвертое золото, но с четырех Олимпиад - три индивидуальных и одно командное.

Франция сохраняет за собой второе место в медальном зачете, первое удерживает Китай - 13 золотых медалей и 30 в сумме.