Теракт на концерте Тейлор Свифт готовили тинейджеры

В Австрии задержан еще один молодой человек, подозреваемый в причастности подготовке теракта на концертах Тейлор Свифт в Вене. Атаку удалось предотвратить. Всем проводящим по этому делу - не более 19 лет.
В Австрии задержан третий человек в рамках расследования вокруг вероятного планирования теракта на одном из концертов Тейлор Свифт в Вене. Известно, что он - выходец из Ирака, ему 18. Ранее по этому делу задержали трех человек в возрасте от 15 до 19 лет, самого младшего отпустили. По данным экспертов, все эти молодые люди радикализировались в интернете, как минимум двое присягнули на верность ИГИЛ.
Петер Нойманн, эксперт по терроризму в Европе, уверен: этот эпизод - часть гораздо более масштабной и запутанной схемы. "Ситуация очень быстро развивалась в течение последних десяти месяцев, но о ней почти не сообщалось, - уточняет он, ссылаясь на темпы вербовки молодых в интернете. - За последние 10 месяцев джихадисты совершили 6 успешных терактов в Западной Европе, плюс - 21 сорванное нападение. То есть мы говорим о 27 осуществленных или запланированных атак в регионе! Это в 4 с лишним раза больше, чем в 2022 году".
С тем, что ситуация обостряется с каждым днем, согласен Мусс Аль Хассан, основатель НПО по дерадикализации DERAD: "Да, все это очень опасно. В сети различные каналы говорят молодым: ваш долг - не только убеждать, но и переходить к действиям, то есть нападать на людей, вести войну. Получается, что каждый, кто радикализируется, любой выходец из этих идеологических движений, является потенциальным убийцей".
Американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что австрийские власти получили информацию о готовящемся нападении от разведки США. Концерты Тейлор Свифт были запланированы в Вене на четверг, пятницу и субботу, на каждом ждали до 65 тысяч зрителей. Шоу отменили поздно вечером в среду по соображениям безопасности.