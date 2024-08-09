Теракт на концерте Тейлор Свифт готовили тинейджеры

By Euronews

В Австрии задержан еще один молодой человек, подозреваемый в причастности подготовке теракта на концертах Тейлор Свифт в Вене. Атаку удалось предотвратить. Всем проводящим по этому делу - не более 19 лет.

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В Австрии задержан третий человек в рамках расследования вокруг вероятного планирования теракта на одном из концертов Тейлор Свифт в Вене. Известно, что он - выходец из Ирака, ему 18. Ранее по этому делу задержали трех человек в возрасте от 15 до 19 лет, самого младшего отпустили. По данным экспертов, все эти молодые люди радикализировались в интернете, как минимум двое присягнули на верность ИГИЛ.

Петер Нойманн, эксперт по терроризму в Европе, уверен: этот эпизод - часть гораздо более масштабной и запутанной схемы. "Ситуация очень быстро развивалась в течение последних десяти месяцев, но о ней почти не сообщалось, - уточняет он, ссылаясь на темпы вербовки молодых в интернете. - За последние 10 месяцев джихадисты совершили 6 успешных терактов в Западной Европе, плюс - 21 сорванное нападение. То есть мы говорим о 27 осуществленных или запланированных атак в регионе! Это в 4 с лишним раза больше, чем в 2022 году".

С тем, что ситуация обостряется с каждым днем, согласен Мусс Аль Хассан, основатель НПО по дерадикализации DERAD: "Да, все это очень опасно. В сети различные каналы говорят молодым: ваш долг - не только убеждать, но и переходить к действиям, то есть нападать на людей, вести войну. Получается, что каждый, кто радикализируется, любой выходец из этих идеологических движений, является потенциальным убийцей".

Получается, что каждый, кто радикализируется, любой выходец из этих идеологических движений, является потенциальным убийцей. Мус Аль Хассан.

Американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что австрийские власти получили информацию о готовящемся нападении от разведки США. Концерты Тейлор Свифт были запланированы в Вене на четверг, пятницу и субботу, на каждом ждали до 65 тысяч зрителей. Шоу отменили поздно вечером в среду по соображениям безопасности.