Гонка за лидерство: США и Китай в топе медальной таблицы

By Euronews

7 августа на летних Олимпийских играх в Париже было разыграно 23 комплекта медалей.

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Китай и США продолжают борьбу за лидерство в медальной таблице Олимпийских игр в Париже.

Женская сборная США по велотреку выиграла золото в командной гонке преследования, одолев Новую Зеландию.

Американец Квинси Холл одержал победу в беге на 400 м, установив личный рекорд , ему уступил британец Мэттью Хадсон-Смит.

Групповые соревнования по синхронному плаванию выиграли китаянки

В женском швертботе золотая медаль досталась Нидерландам, в мужском —Австралии.

В боксе тайваньская спортсменка Линь Юй-тин завоевала золотую медаль в полусреднем весе в поединке с Эзрой Йылдыз Кахраман из Турции.

Украинец Александр Хижняк завоевал золото в весовой категории до 80 кг, победив в финале Нурбека Оралбая из Казахстана.

В греко-римской борьбе в категории до 97 кг четвертую олимпийскую медаль, на этот раз серебряную, завоевал Артур Алексанян из Армении.

В мужском волейболе определились финалисты. Польша встретится с Японией.

Всего 7 августа на летних Олимпийских играх в Париже было разыграно 23 комплекта медалей.