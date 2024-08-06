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Нападения на Почту Сербии ставит под угрозу диалог Приштины и Белграда

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель (слева) позирует для СМИ с премьер-министром Косово Альбином Курти перед началом переговоров в Брюсселе, 26 июня 2024 года.
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель (слева) позирует для СМИ с премьер-министром Косово Альбином Курти перед началом переговоров в Брюсселе, 26 июня 2024 года. Авторское право AP Photo/Virginia Mayo
Авторское право AP Photo/Virginia Mayo
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Брюссель предупредил Белград и Приштину, что отказ от диалога ставит под угрозу шансы обеих стран на вступление в ЕС

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Pакрытие отделений Почты Сербии на севере Косова может иметь «очень негативные последствия» для жителей частично признанной страны и нарушает договорённости в рамках Диалога при содействии ЕС: об этом Приштину предупредила Еврокомиссия.

В понедельник по меньшей мере девять отделений Почты Сербии стали объектами полицейских рейдов. ЕС в своем заявлении назвал эти действия односторонним и несогласованным шагом.

Представитель Еврокомиссии уточнил, чего именно Брюссель ожидает от косовского правительства во главе с Альбином Курти:

«Мы ожидаем, что они пересмотрят свое решение и займутся этим вопросом в рамках диалога при содействии ЕС, а также выработают предложения, которые помогут справиться с возможными негативными последствиями этого решения для жителей севера Косова».

Отношения между Сербией и Косово, чья независимость от Сербии в 2008 году не признана Белградом, ещё больше обострились в прошлом году, после спорных местных выборов в преимущественно сербской части северного Косова. Выборы закончились беспорядками.

Из-за вспышки насилия ЕС принял против Приштины временные меры, включающие приостановку контактов на высоком уровне и финансовое сотрудничество.

Приштина с тех пор, по мнению ЕС, продолжала накалять обстановку. Так, косовское руководство постановило, что евро, официальная валюта страны с 2002 года, должна стать и единственной: тем самым фактически было запрещено хождение сербского динара. Динаром широко пользуется сербское меньшинство, которое полагается во многом на финансовую поддержку Белграда и получает доступ к средствам через сербские учреждения — включая как раз Почту Сербии.

Белград назвал рейды в почтовых отделениях «ещё одним примером открытой демонстрации силы и незаконных действий со стороны временных органов самоуправления в Приштине».

Отвечая на вопрос, может ли последний шаг Приштины иметь последствия на уровне ЕС, представитель Комиссии заявил: «Меры, которые ЕС ввёл против Косова в прошлом году, являются ответом на шаги, которые привели к эскалации. А теперь мы видим больше односторонних шагов, больше нескоординированных действий, которые ведут лишь к дальнейшей эскалации. Это должны очень чётко понимать те, кто принимает решения в Приштине».

Брюссель предупредил Сербию и Косово, что отказ от компромисса и диалога ставит под угрозу шансы обеих стран на вступление в блок.

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Сербия Косово Европейский союз