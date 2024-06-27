Трёхсторонняя встреча «Белград-Брюссель-Приштина» не состоялась

By Euronews

Лидерам Косова и Сербии не удалось преодолеть разногласия на встрече в Брюсселе

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Визит лидеров Сербии и Косова в Брюссель завершился безрезультатно. Александр Вучич и Альбин Курти должны были попытаться оживить процесс нормализации двухсторонних отношений при посредничестве главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Обострившийся конфликт ставит под угрозу евроинтеграцию обеих стран. Но трёхсторонняя встреча так не состоялась. В Брюсселе отметили, что в этот раз неготовность проявили представители Приштины.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС:

«Обсуждение, как и ожидалось, было сложным, как и всегда. В итоге, трёхсторонняя встреча не состоялась. Косово не было готово, Косово не хотело проводить эту трёхстороннюю встречу. Сербия была готова, но чтобы танцевать танго, нужны двое, а для того, чтобы продолжать диалог, нужны двое за одним столом. Сегодня не получилось. Сегодня, к сожалению, не удалось достичь прогресса в реализации соглашения».

Весной прошлого года Себия и Косово подписали Охридское соглашение о нормализации и перспективах евроинтеграции — но его выполнение забуксовало.