Белград и Приштина снова не смогли договориться на переговорах в Брюсселе

By Euronews

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ходе его встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косова Альбином Курти не было достигнуто никакого прогресса.

Европейская дипломатия снова потерпела неудачу в посредничестве в нормализации отношений между Сербией и Косовом. Напряженность между Белградом и Приштиной сохраняется с 2008 года, когда Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость. Верховный комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель представил президенту Сербии, а затем премьер-министру Косово компромиссное предложение по реализации договоренностей, согласованных в марте прошлого года при поддержке США. Сербский лидер Александр Вучич его принял, косовский премьер Альбин Курти отказался.

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Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС:"Косово предприняло некоторые шаги, и мы их приветствовали, но они потерпели неудачу. Их оказалось недостаточно для того, чтобы удовлетворить требование о полной деэскалации. Сегодня мы вновь призываем обе стороны предпринять немедленные действия на севере Косова для деэскалации ситуации, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации и обеспечить возможность немедленного проведения новых досрочных местных выборов".

Разногласия между сербской и албанской общинами углубились в апреле. Сербы, требующие автономии, бойкотировали муниципальные выборы, а затем выступили против вступления в должность новых мэров, принадлежащих к этническому албанскому меньшинству. В городе Звечан в результате столкновений с натовскими миротворческими войсками KFORбыли ранены сорок солдат и более пятидесяти сербских демонстрантов.