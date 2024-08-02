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ОИ-24: новые рекорды в плавании, в командном зачете впереди Китай

Самая титулованная пловчиха в истории, Кэти Ледеки
Самая титулованная пловчиха в истории, Кэти Ледеки Авторское право Ashley Landis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ashley Landis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Кэти Ледеки стала самой титулованной пловчихой в истории

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Четверг на парижской Олимпиаде выдался богатым на рекорды в плавании.

17-летняя канадка Саммер Макинтош установила олимпийский рекорд, проплыв 200 метров баттерфляем за 2:03,03 секунды, завоевав золото в этой дисциплине.

Американка Кэти Ледеки стала самой титулованной пловчихой в истории: у неё четыре «золота» четырёх подряд Олимпиад. В Париже она победила на 1500 м вольным стилем, причём с олимпийским рекордом, а также взяла серебро в эстафете 4х200 вольным стилем.

Американских болельщиков продолжают радовать и гимнастки: Симона Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой, победив в индивидуальном многоборье.

В теннисе испанец Алькарас, серб Джокович, итальянец Музетти и канадец Оже-Альяссим встретятся в полуфиналах мужского одиночного разряда. В женском баскетболе в четвертьфинал вышли Германия, Франция и США.

В серфинге судью из Австралии отстранили после того, как в сети появилась фотография на которой он позирует вместе со своими соотечественниками, участниками австралийской сборной. Это сочли нарушением олимпийских правил и судейской этики.

А так выглядит командный зачет Олимпиады в Париже. Впереди по числу золотых наград - китайские спортсмены.

Летние Олимпийские игры продлятся до 11 августа.

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