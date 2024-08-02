Брюссель просит Венгрию объяснить смягчение визовых правил для россиян

В Еврокомиссии полагают, что решение Будапешта "может привести к фактическому обходу" санкций.

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Европейская комиссия потребовала от Венгрии объяснить свое недавнее решение о смягчении визовых требований для граждан России и Беларуси, которое, по мнению Брюсселя, "может привести к фактическому обходу" ограничений блока и подорвать стандарты безопасности в Шенгенской зоне.

"Россия - это угроза безопасности. Нам нужно больше, а не меньше бдительности. Предоставление потенциальным российским шпионам и диверсантам свободного доступа в ЕС подорвет безопасность всех нас", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Если их схема легкого доступа будет представлять опасность, мы примем меры".

В письме, адресованном Министерству внутренних дел Венгрии, Йоханссон ставит под сомнение новые изменения в программе "национальной карты" страны, которая упрощает визовые процедуры и проверку благонадежности для работников в определенных секторах.

Разрешение выдается на два года и может быть продлено еще на три, что открывает путь к получению права на постоянное проживание.

В начале июля, одновременно с началом председательства Венгрии в Совете ЕС и вызвавшей скандал поездкой Виктора Орбана в Москву, страна распространила действие программы на граждан из России и Беларуси. Ранее она была открыта для заявителей из Украины, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Молдовы, Черногории и Сербии.

Будапешт утверждает, что многие из этих работников будут заняты на строительстве атомной станции с использованием российских технологий.

Новость сначала прошла незамеченной, пока Манфред Вебер, председатель правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), не направил в конце июля письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, требуя обсуждения на уровне лидеров.

Новые "сомнительные" правила "создают серьезные лазейки для шпионской деятельности" и могут позволить "большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, представляя серьезный риск для национальной безопасности", - говорится в письме Вебера, о котором впервые сообщила FT.

Пресс-секретарь Орбана назвал слова Вебера "абсурдными и лицемерными" и заявил, что миграционная система Венгрии является "самой строгой" в блоке.

'Соответствующие последствия'

Еврокомиссия, которой поручено следить за тем, чтобы национальное законодательство соответствовало нормам ЕС, в четверг вечером вмешалась в разрастающуюся полемику.

"Мы должны сохранять бдительность, поскольку Россия использует все нетрадиционные средства для дестабилизации Европейского союза и его ценностей", - говорится в обращении Йоханссон.

В центре озабоченности ЕК - функционирование Шенгенской зоны, обширного региона, охватывающего 450 миллионов граждан 29 европейских стран, где отменены пограничные проверки для обеспечения беспрепятственного транзита людей.

Хотя каждая страна-участница имеет право разрабатывать и внедрять свои собственные визовые требования, все они связаны общим набором минимальных правил, гарантирующих единообразие. Если гражданину третьей страны разрешен въезд в одну из стран Шенгенской зоны, он может свободно перемещаться по всей территории, что означает, что власти должны доверять решениям друг друга.

Любые схемы привлечения иностранных работников "должны быть тщательно сбалансированы, чтобы не подвергать риску целостность нашей общей зоны без внутреннего пограничного контроля и должным образом учитывать потенциальные последствия для безопасности", - написала Йоханссон.

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"Крайне важно принимать во внимание соображения безопасности и миграционные соображения всех других государств Шенгенской зоны".

Летом 2022 года ЕС приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией и согласился усилить проверку будущих заявлений, подаваемых российскими туристами.

Программа "Национальная карта" Венгрии может поставить под угрозу эту коллективную структуру, предупреждает Йоханссон, поскольку она может ослабить обязательство "оценивать, представляют ли лица, пересекающие внешнюю границу, угрозу для государственной политики, внутренней безопасности, общественного здоровья или международных отношений", а также для применения санкций.

У Будапешта есть время до 19 августа, чтобы ответить на ряд вопросов, приложенных к письму комиссара, которые не были обнародованы. После этого Брюссель "примет соответствующие меры".