By Euronews

Граждане России и Беларуси с июля включены в программу так называемой "национальной карты", которая позволяет устраиваться на работу и перевезти с собой семью.

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Власти Венгрии вновь вызвали недовольство в Брюсселе своими действиями. С начала июля россияне могут беспрепятственно въезжать в ЕС через Венгрию и отправляться в другие страны Евросоюза. Это стало возможным благодаря тому, что венгерское руководство добавило граждан РФ и Беларуси в программу так называемой "национальной карты" (один из типов ВНЖ в Венгрии), которая позволяет устроиться на работу и привезти с собой семью, сообщают немецкие СМИ.

Решение было принято правительством Венгрии 9 июля, после визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву. Ранее действие программы распространялось только на граждан Сербии и Украины.

"Национальная карта" выдается на два года и может продлеваться неограниченное количество раз. Через три года проживания обладатель карты может запросить постоянный вид на жительство. Желающим получить ВНЖ по этой программе не нужно сдавать экзамен на знание культуры Венгрии, они не проходят проверку безопасности на европейском уровне.

Въезд в ЕС без проверки безопасности в условиях, когда российские власти делают все возможное, чтобы ослабить Европу с помощью гибридных атак, - это неправильный подход, заявил депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский в интервью немецкому изданию RND. По его словам, Орбан "подрывает европейскую миграционную систему", превращаясь "в слугу Кремля".

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер призвал страны ЕС обсудить возможность новых ограничений на выдачу виз гражданам РФ в Шенгенской зоне.

После российского полномасштабного вторжения в Украину несколько стран Евросоюза, в частности Финляндия, Литва, Латвия и Польша, существенно ограничили въезд на свою территорию для россиян.