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Олимпиада: кругосветное путешествие, не покидая Парижа

Парк де ла Виллет, Париж.
Парк де ла Виллет, Париж. Авторское право Sophia Khatsenkova
Авторское право Sophia Khatsenkova
By Sophia Khatsenkova
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Впервые в истории Олимпийских игр столько стран собрано в одном месте.

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В этом обширном парке к северо-востоку от Парижа посетители могут совершить кругосветное путешествие, не покидая французской столицы.

Пятнадцать стран разместили в парке Ла-Виллет свои гостевые дома, позволяющие посетителям познакомиться с различными культурами, попробовать местную кухню и даже, возможно, встретить спортсменов олимпийцев.

Самый большой дом - это, конечно же, Club France, который может принять до 20 000 человек.

По соседству находится второй по величине: Дом команды Нидерландов.

Окруженные морем оранжевого цвета, официального цвета страны, посетители могут наблюдать за некоторыми соревнованиями в течение дня, а затем танцевать всю ночь напролет.

"Находиться в окружении голландцев - это здорово. Все вокруг оранжевое. Вы можете есть голландскую еду и покупать голландскую одежду. Мы стараемся, чтобы голландцы чувствовали себя десь как дома", - говорит Марлис Баккер, добровольный пресс-секретарь Дома команды Нидерландов.

По другую сторону канала. пересекающего парк, находится яркий Дом Индии. Организаторы постарались как можно лучше представить богатую культуру своей страны — здесь можно познакомиться с традиционным ковроткачеством, а также сделать себе татуировки хной на олимпийскую тематику.

"У меня навсегда останутся приятные воспоминания об этом Доме Индии", - уверяет Жан-Клод, один из посетителей дома.

Всего в паре минут от него находится дом Монголии со своими юртами. Здесь можно помсотреть, как стреляют из монгольского лука, в котором наслоение материалов, а также кривизна придают особую эффективность и мощь по сравнению, например, с большинством луков других народностей..

Впервые в истории Олимпийских игр столько стран собрано в одном месте.

Посетители пользуются преимуществами этого мини-путешествия вокруг света.

"Сначала мы посетили дом в Мексике, чтобы познакомиться с некоторыми спортсменами, потом пошли в дом в Бразилии, чтобы выпить асаи, а сейчас мы в доме в Монголии, чтобы посмотреть на традиционную борьбу. Все это очень интересно", - говорит Адриана, посетительница Дома Монголии.

Среди других домов - Дом Бразилии, где посетители могут поиграть в пляжный волейбол и баскетбол или выпить прохладный коктейль.

Дома будут открыты в течение всего периода проведения Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом.

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