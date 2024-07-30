Финский закон о мигрантах: опасный прецедент или курс Евросоюза?

By Euronews

Финский закон о выдворении мигрантов вызвал критику правозащитников — но Брюссель пока воздерживается от комментариев

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Ужесточённый закон о мигрантах вступил в силу в Финляндии 22 июля, но пока что его ни разу не применили.

Основанием для применения должно служить «обоснованное подозрение», что иностранное государство пытается вмешаться во внутренние дела Финляндии, представляя тем самым угрозу для суверенитета и национальной безопасности.

Финляндия по суше граничит с тремя странами, из них две — члены НАТО.

В этом случае правительство должно определить срок действия закона (1 месяц или пока «обоснованное подозрение» не исчезнет) и место действия — строго определённые участки границы.

Там и тогда пограничники смогут отказывать в предоставлении убежища всем нелегалам, кроме: несовершеннолетних, инвалидов, лиц, находящихся «в особо уязвимом положении» и тех, кому, как считается, угрожает реальная опасность смерти, пыток и бесчеловечного обращения.

При этом тех, кто успеет проникнуть на финскую территорию, будут выдворять, и это решение не может быть обжаловано (хотя можно будет подать ходатайство о пересмотре решения — но уже после выдворения).

Именно это положение, нарушающее принцип невыдворения, прописанный в огромном числе международных документов, начиная с Женевских конвенций и европейской Хартии о правах — и вызвал критику правозащитников в первую очередь.

Нелегалы на финской границе осенью 2023 г. Jussi Nukari/Lehtikuva

«Беспрецедентное давление»

Осенью прошлого года Финляндия столкнулась с беспрецедентным потоком нелегалов: выходцы из Сомали, Ирака, Йемена, Сирии и других стран стремились пересечь российско-финскую границу в сторону ЕС. В Хельсинки это однозначно восприняли как попытку России гибридными мерами дестабилизировать ситуацию в стране, только что вступившей в НАТО.

Финны зарыли сначала большую часть КПП, а потом и вообще всю 1340-километровой границу. И это помогло остановить приток нелегалов.

Действия Хельсинки тогда получили самую высокую оценку Брюсселя: «нам всем стоит действовать по-фински, когда речь идёт о безопасности», — заявила тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, решительно осуждающая «гибридные атаки» Москвы.

В апреле фон дер Ляйен посетила «места событий», приехав в приграничную Лааппеенранту, и похвалила финнов за баланс между защитой границ и соблюдением международных договорённостей и обязательств.

Урсула фон дер Ляйен и Петтери Орпо на финско-российской границе European Union, 2024.

Но уже в мае финское правительство задумалось о возможности повторения осенних событий. Кабинет Петтери Орпо представил проект, который сразу же вызвал критику со стороны правозащитников. Многие назвали документ попросту вопиющим нарушением тех самых международных норм, о балансе которых говорила фон дер Ляйен.

Правительство это прекрасно понимало: проект был назван «исключительным актом», и по закону, для его одобрения было необходимо набрать 5/6 голосов парламентариев. Несмотря на шквал критики и бурные дебаты, этот рубеж был преодолён: 167 голосов «за» при 31 «против».

В Хельсинки подчёркивали, что рассматривали и другие варианты решения проблем — но и один из них не был признан надёжным, учитывая, что Финляндия исходит из предпосылки о том, что Россия продолжит оказывать миграционное давление «в течение длительного времени и в более серьезных и масштабных формах».

Критики закона указывают, что закрытия границы хватило, это помогло фактически свести проблему на нет, и никаких дополнительных законов, по их мнению, не было нужно вообще.

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Нарушенные принципы

Кроме принципа невыдворения, финский закон, по мнению критиков, нарушает целый ряд международных норм.

Например, он фактически узаконивает массовые высылки безо всяких индивидуальных разбирательств и внимания к каждому отдельному случаю. В Управлении Верховного Комиссара ООН по делам беженцев неоднократно подчёркивали, что любой человек, жизни и здоровью которого угрожает опасность, имеет право просить убежища — даже если его считают «инструментом влияния» третьих стран.

Формально закон как раз запрещает высылать тех, кому грозит опасность. Но решение, по закону, будут принимать пограничники непосредственно на местах — и это тоже один из пунктов критики. Финский совет по делам беженцев высказал очень сильные сомнения в том, что защитники финских границ смогут квалифицированно разобраться в ситуации в условиях ограниченного времени.

Однако в своём заявлении для Euronews Пограничная служба Финляндии исключила возможность коллективной депортации. Там настаивают, что и индивидуальные высылки будут производиться только после оценки каждого конкретного случая. А личный состав сейчас проходит соответствующую подготовку, да и позже может быть проведено дополнительное обучение.

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Парадоксальный закон

Мартти Коскенниеми, почетный профессор международного права Хельсинкского университета, рассказал Euronews, что в теории финское правительство могло ввести чрезвычайное положение, чтобы дать больше полномочий пограничникам. Но финская конституция требует, чтобы даже во время ЧП временные меры были «совместимы» с международными обязательствами в области прав человека.

Вместо этого кабинет формально пошёл по менее радикальному пути, предложив закон — но он, в своих рамках, фактически отменил некоторые положения конституции и международных обязательств.

«Это парадоксально. Это нарушает чувство юридической корректности», — утверждает Коскенниеми. — «Финский парламент совершил ошибку, и это юридическая ошибка. Это чёрное пятно в конституционной истории Финляндии, но я не сомневаюсь, что ошибка будет исправлена — рано или поздно».

Но кто займётся исправлением?

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Молчание Брюсселя

Европейская комиссия, которой поручено следить за тем, чтобы национальное законодательство соответствовало нормам ЕС, хранит молчание: формально, ждёт завершения собственного анализа документа.

Комиссия регулярно запускает процедуры в отношении стран, нарушивших принципы и нормы ЕС — например, Польши и Венгрии.

Однако эти решения могут быть продиктованы политическими соображениями — и так считают не только в странах, подвергшихся критике Брюсселя.

А вот Петтери Орпо и Урсула фон дер Ляйен — из одной политической семьи: оба входят в правоцентристскую Европейскую народную партию. Усиление защиты внешних границ ЕС было одним из столпов предвыборной кампании ЕНП в этом году.

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Сторонники фон дер Ляйен продвигают реформу миграционной политики и правил предоставления убежища (против которой выступили те же Венгрия и Польша). Этот документ даёт странам ЕС дополнительное время для регистрации и рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, при этом позволяя не допускать самих заявителей на национальную территорию.

Формально, это очень похоже на финский закон. Однако в документе ЕС не предусмотрено автоматического отклонения заявлений, не говоря уже о разрешении на выдворение.