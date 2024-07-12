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Финляндия запретила въезд мигрантов через российскую границу

ФИЛЬМ - Финские пограничники идут на пограничном пункте Ваалимаа между Финляндией и Россией в Виролахти, Финляндия, 15 декабря 2023 года.
ФИЛЬМ - Финские пограничники идут на пограничном пункте Ваалимаа между Финляндией и Россией в Виролахти, Финляндия, 15 декабря 2023 года. Авторское право Heikki Saukkomaa/Lehtikuva
Авторское право Heikki Saukkomaa/Lehtikuva
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Законопроект вызвал неодобрение в Совете Европы

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Парламент Финляндии одобрил законопроект, который позволит отказывать в предоставлении убежища людям, прибывающим в страну черз российскую границу. Подчёркивается, что речь идёт не о российских гражданах, а о нелегалах из третьих стран: их, как заявляют в Хельсинки, Кремль использовал как инструмент миграционного давления на Финляндию в рамках «гибридной войны». При этом во въезде не будут отказывать несовершеннолетним, инвалидам и особо уязвимым слоям населения.

Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии:

«Этот закон — подготовка к тому, если Финляндия в будущем снова станет объектом гибридного влияния с помощью искуственной миграции с целью получения убежища. Я надеюсь, что этот закон никогда не придется использовать, но мы подготовились к такой ситуации».

Именно из-за миграционного давления в прошлом году Финляндия закрыла практичкески всю сухопутную границу с Россией, оставив лишь несколько пропускных пунктов в ограниченном режиме работы.

Новый закон одобрили 167 депутатов парламента из 200. Однако в Европе документ вызвал критику. Противники заявляли, что закон противоречит конституции Финляндии и международным обязательствам страны. В Совете Европы призывали отказаться от него.

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