By Euronews и AP

Российские войска захватили две прифронтовые деревни на востоке Украины в 30 км от Авдеевки

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Президент Украины Владимир Зеленский похвалил свои войска за их действия против наступающей российской армии на линии фронта в Донецкой области, их миссию он назвал одной из важнейших в войне. Ситуацию Заленский охарактеризовал как чрезвычайно сложную.

«Крайне сложно на донецких направлениях, и именно на Покровском в течение этих недель наибольшее количество российских штурмов – наиболее жесткие вражеские атаки там же. Каждый, кто останавливает эти русские удары и уничтожает этот ударный потенциал, выполняет одну из важнейших миссий в этой войне", - сказал Зеленский.

Во время посещения командного пункта Зеленский вручил бойцам спецназа государственные награды и приветствовал их мужество.

Он поблагодарил военнослужащих за героические действия как в тылу врага, так и при обороне и деоккупации территорий Украины.

Тем временем российские войска захватили два прифронтовых села на востоке Донецкой области Украины после непрерывных штурмов, которые являются частью летних усилий Кремля по преодолению обороны на поле боя. Об этом сообщил в понедельник сержант украинской армии.

Soldiers of Ukraine's Azov battalion pray at a rally demanding to free Ukrainian prisoners of war who are held in captivity in Russia, at Independence Square in Kyiv, Ukraine, Andriy Andriyenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Они безостановочно давят", чтобы захватить Вовче и Прогрес, сказал Радио Свободе старший сержант 47-й отдельной механизированной бригады Украины Олег Чаус.

В последние дни Министерство обороны России заявило, что взяло под контроль эти села, однако украинский Генштаб пока не давал никаких официальных комментариев.

Посёлки расположены примерно в 30 км к северо-западу от Авдеевки, донецкого города, который российская армия захватила в феврале после продолжительных боев. Эта победа стала последним крупным триумфом Кремля в войне, которая длится уже третий год.

Наступление России, подпитываемое значительным преимуществом в солдатах и вооружении, неоднократно вынуждало украинцев отступать с оборонительных позиций, чтобы не попасть в плен или не быть убитыми.

Александр Ширшин, заместитель командира батальона 47-й бригады, подтвердил местным СМИ, что села были взяты, обвинив в неудачах плохую подготовку войск, отсутствие мотивации и недостаточное вооружение.

Стратегия России по ведению войны на истощение, при которой мощные планирующие бомбы разбивают украинскую оборону перед наступлением пехоты, приносит Кремлю постепенные успехи в его стремлении к очередному крупному прорыву.

Украинцы уступает по вооружению более крупной российской армии на линии фронта протяженностью около 1000 километров

Преимущество России в солдатах и ​​вооружении побудило Запад настаивать на новых оружии и стратегиях для Украины.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что примет против Запада ответные прямые или косвенные меры.