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В Украине почтили память военнопленных, погибших в Еленовке

Киев, Украина
Киев, Украина Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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В Киеве прошла акция памяти военнопленных, погибших в колонии в Еленовке два года назад. "Россия должна за это ответить", - заявляют украинские власти.

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В Киеве прошла акция памяти украинских военнопленных, погибших в колонии в Еленовке в Донецкой области 29 июля 2022 года. В тот день в результате взрыва здания, где находились пленные ( в их числе бойцы полка "Азов"), погибли по меньшей мере 53 человека и более семидесяти получили ранения.

Российские власти заявляли, что взрыв был вызван запуском украинскими силами ракеты, попавшей в тюремные бараки. Однако эксперты не считают эту версию состоятельной.

Согласно расследованию, которое провело информационное агентство Associated Press, за взрывами в Еленовке стояла Россия.

Собравшиеся на акцию в Киеве не только вспоминали погибших в Еленовке, но и требовали освобождения находящихся в плену военных.

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