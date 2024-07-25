Кремль допускает переговоры с Зеленским. В Румынии нашли обломки российских дронов

Намекнув на готовность вести переговоры – на своих условиях, – Дмитрий Песков в очередной раз поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского. В Румынии по тревоге поднимали истребители из-за очередного российского обстрела приграничной зоны.

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Кремль не исключает переговоров с нынешним руководством Украины, но на своих условиях. При этом Дмитрий Песков в очередной раз повторил тезис о "проблемах с легитимностью" Владимира Зеленского, чьи полномочия остаются в силе на фоне военного положения в стране,

"Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат. И пока не совсем понятно", – заявил СМИ пресс-секретарь президента РФ.

Возможные переговоры на этой недели обсуждали и в Гуанчжоу. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с китайским коллегой Ван И заявил, что "убежден" в том, что справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая.

Первый с начала полномасштабной войны визит Дмитрия Кулебы в КНР. Lu Hanxin/Xinhua via AP

Он также подтвердил готовность Киева вести переговоры с Москвой на "определённом этапе", заявив, что пока россияне не готовы вести их "добропорядочно".

Воздушные силы ВСУ утверждают, что сбили 25 из 38 российских беспилотников типа "Шахед", выпущенных по объектам инфраструктуры Украины сразу на нескольких направлениях. По словам украинских военных, массированный удар РФ по южным и центральным областям Украины вёлся из Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

В сводке украинских ВВС говорится, что три из 38 дронов, запущенных российской армией, были "потеряны" в Румынии.

Обломки БПЛА были обнаружены в районе Плауру на румынском берегу Дуная, заявили в Минобороны Румынии. По тревоге ночью там поднимали финские F-18.