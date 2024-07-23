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Венгрия и Словакия обвиняют Украину в подрыве энергобезопасности

Венгрия и Словаки обвинили Киев в подрыве энергобезопасности
Венгрия и Словаки обвинили Киев в подрыве энергобезопасности Авторское право Seth Wenig/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Авторское право Seth Wenig/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Братислава и Будапешт недовольны санкциями Украины против российской нефти. В Киеве заявляют, что ограничения против "Лукойл" не повлияли на транзит нефти в эти страны.

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Еврокомиссия подтвердила, что Будапешт и Братислава обратились к Брюсселю за посредничеством из-за решения Украины заблокировать транзит нефти российской компании "Лукойл" через свою территорию в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба".

Жалоба будет рассмотрена в среду, об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл. По его словам, в ЕС нет угрозы дефицита нефти.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в июне значительно расширил санкции против "Лукойл", запретив транзит нефти.

Во вторник глава украинской компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов на встрече с инвесторами заявил, что усиление санкций не повлияло на объемы транзита. "Общий транзит нефти в июле — стандартный, если сравнивать объемы с прошлыми месяцами, и в нем нет нефти Лукойла", — сказал Чернышов в ответ на вопрос о решения проблемы. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

ЕС ввел санкции на российскую нефть в ответ на вторжение РФ в Украину, а также разработал план по диверсификации поставок REPowerEU.

Венгрия и Словакия, зависящие от российского импорта, получили исключения из нефтяных санкций, чтобы подготовиться к переходу на альтернативные источники поставок.

С момента введения ограничений Венгрия настаивает, что не может отказаться от поставок российских энергоносителей из-за недостатка транспортных мощностей в Юго-Восточной Европе.

На этой неделе Будапешт обвинил Киев "в неприемлемом и непонятном шаге со стороны страны, которая хочет стать членом Европейского Союза, но одним своим решением ставит под фундаментальный риск поставки нефти в два государства-члена ЕС".

В понедельник Венгрия вновь заблокировала средства Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия в Украину. Во вторник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель лишил Венгрию права проводить следующую встречу министров иностранных дел и обороны из-за ее позиции по войне в Украине.

Венгрия и Словакия также поставляют энергию в Украину, правительства этих стран угрожают прекратить поставки.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем заявил, что Братислава "не намерена быть заложницей российско-украинских отношений".

Россия зарабатывает миллиарды долларов на экспорте энергоносителей. Киев пытается перекрыть источники пополнения российского бюджета, большая часть которого идет на осуществление военной агрессии против Украины.

Будапешт продолжит блокировать выделение средств Украине из Европейского фонда мира до решения вопроса с остановкой транзита нефти российской компании "Лукойл". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в "манипуляциях странами и людьми за счет транзита энергоресурсов".

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