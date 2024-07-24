"Враг мафии" работает в Европейском парламенте

By Euronews

Евродепутат Джезеппе Анточи обещает заняться организованной преступностью.

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Один из евродепутатов, которых можно увидеть в коридорах Европейского парламента, всегда находится в окружении людей. Это Джузеппе Анточи, за каждым шагом которого следят несколько полицейских.

Будучи директором природного парка "Неброди" на Сицилии, он разработал протокол, чтобы предотвратить попадание денег из европейских фондов, предназначенных для сельского хозяйства, в руки мафиозных кланов.

По этой причине он стал "врагом мафии".

"Стать врагом означает, что сначала тебе угрожают. Они дают вам понять, что вы не должны продолжать, а если продолжите, то слишком далеко зайдете. Так произошло в мае 2016 года, когда я подвергся единственному нападению мафии с момента массовых убийств 1992 года (тогда мафия убила двух итальянских судей и многих полицейских). Я стал первым с 1992 года представителем институтов власти, с которым попыталась расправиться мафия. Со мной были четверо храбрых полицейских, которые в ту ночь спасли мне жизнь после ожесточенной перестрелки и вернули домой к жене и дочерям", — заявил депутат от итальянского "Движения пяти звезд" Джузеппе Анточи.

Режим особой защиты, который на него распространяется, должен соблюдаться и за рубежом. Поэтому после избрания в Европарламент от левого "Движения пяти звезд" Анточи будет находиться в сопровождении охраны в Брюсселе и Страсбурге, а также получит офис с особыми мерами безопасности, без стеклянных окон наружу.

На посту евродепутата он обещает заняться тем, в чем разбирается лучше всего: организованной преступностью.

"Я уже предложил резолюцию о создании "Crim", комиссии по борьбе с организованной преступностью, которая лишь однажды была создана в Европейском парламенте. Мы считаем, что мафиозные группировки глобализированы, что организованная преступность присутствует на многих территориях и во многих европейских государствах", — говорит Джузеппе Анточи.

Анточи живет в условиях ограничений для себя и своей семьи, в постоянно патрулируемом доме. Но евродепутат не сомневается: оно того стоит.

"Вы можете погибнуть в мафиозной резне, как это должно было случиться со мной и теми храбрыми полицейскими. Были бы памятники, надгробия, память. Это верно, но вы умерли только один раз. Есть и другой способ умереть: встать утром, посмотреть в зеркало, зная, что не выполнил свой долг, чувствуя себя грязным, зная, что не можешь выйти в другую комнату, встретить своих дочерей и продолжать говорить им, что жизнь нужно прожить честно, не опуская взгляда и спины. А потом это зеркало убивает тебя каждый день", — говорит Джузеппе Анточи.

В течение следующих пяти лет Джузеппе Анточи будет входить в состав Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европейского парламента.