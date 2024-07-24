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Германия: а если снова Трамп?

Здание посольства США в Берлине
Здание посольства США в Берлине Авторское право Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Авторское право Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Лив Страуд
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Берлин просчитывает сценарий второго потенциального срока президентства Трампа в США, готовясь изменить обеспечение безопасности, экономику и внешнюю политику.

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До президентских выборов в США осталось около 4 месяцев, а правительство Германии уже готовится к перспективе прихода к власти второго правительства Дональда Трампа. Но как его возвращение в Белый дом может повлиять на крупнейшую экономику Европы и ЕС? Филип Медуник из Германского совета по международным отношениям предупреждает, что политика безопасности, экономическая политика и внешняя политика должны измениться:

"Для Германии и Европы, я считаю, существует явная проблема, - говорит Медуник. - Как бы можно было с ней справиться, если бы Трамп реализует свои заявления или описания того, как он будет регулировать тарифы и пошлины в торговле? Кроме того, политика США в отношении Китая будет продолжать оказывать существенное влияние и на трансатлантические отношения. Трамп уже показал во время своего первого срока, а также сейчас, что политика безопасности больше не воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как это было раньше, для Европы, но также и для Германии как близкого союзника США".

В Германском фонде Маршалла полагают, что Берлин и Брюссель готовятся к сценарию, согласно которому США сократят свое присутствие в Европе и вместо этого обратят свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион.

"Большинство людей в Берлине считают, что Украина будет нести ответственность за будущее Европы, когда речь идёт об обороне и восстановлении. Разумеется, важно, чтобы Соединенные Штаты по-прежнему играли свою роль, но большинство европейцев уверены, что любая из администраций будет ожидать, что Европа возьмет на себя инициативу в отношении Украины", - считает Судха Давид-Вильп, региональный директор Немецкого фонда Маршалла.

Лив Страуд, Euronews:

"В то время как правительство Германии за кулисами тщательно готовится к потенциальному второму сроку Трампа, его непредсказуемость по-прежнему вызывает беспокойство. Трамп известен тем, что совершает быстрые и необдуманные сделки по-своему, и это потенциально может изменить историю не только Украины и Китая, но и Ближнего Востока".

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