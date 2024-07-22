UNAIDS: с эпидемией ВИЧ/СПИДа ещё можно покончить до 2030 года, но нужно больше денег

By Euronews

Эксперты ООН считают, что нехватка средств ставит под угрозу достижение цели по прекращению эпидемии к концу десятилетия и призывают мировых лидеров выполнить взятые на себя обязательства.

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СПИД может быть искоренён к 2030 году, если будет увеличен объём средств, выделяемый на борьбу с этим заболеванием, и будут эффективно защищать права человека. Эксперты Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) выпустили новый доклад, в котором говорится, что человечество находится на перепутье: от мировых лидеров зависит, удастся ли им выполнить своё обязательство покончить со СПИДом как санитарной угрозой к концу десятилетия.

Выводы доклада особенно актуальны в связи с проведением на этой неделе в Германии Всемирной конференции по СПИДу (AIDS 2024).

"У нас есть все методы, чтобы полностью защититься от ВИЧ. И нет никаких причин для того, чтобы люди с ВИЧ подвергались дискриминации в повседневной жизни, например, в кабинетах врачей, потому что эффективная терапия полностью защищает от передачи вируса", – отмечает профессор Кристоф Шпиннер из Мюнхенского университета.

Форум в Мюнхене – глобальная платформа для продвижения мер по борьбе с эпидемией ВИЧ, в работе которой принимают участие политики, учёные, врачи, пациенты и общественные деятели.

Из почти 40 миллионов человек, живущих с ВИЧ по всему миру, около четверти не получает жизненно необходимого лечения. Каждую минуту от причин, связанных со СПИДом, умирает один человек.

"Решения и политический выбор, который мировые лидеры сделают в этом году, определят судьбу миллионов", – подчёркивают авторы доклада ООН.

Если обеспечить достаточные и устойчивые ресурсы для борьбы со смертоносной эпидемией, то к 2050 году число людей с ВИЧ, нуждающихся в пожизненном лечении, составит около 29 миллионов человек.

Если средств будет выделяться недостаточно, их число возрастёт до 46 миллионов.