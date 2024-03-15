Инициатива выдвинута на фоне значительного роста числа инфекций, передающихся половым путем, в Европе.

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Испания рассматривает возможность предоставления бесплатных презервативов молодым людям в целях борьбы с высоким уровнем инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

О возможной мере объявила министр здравоохранения Моника Гарсия в четверг, выступая перед сенатским комитетом по здравоохранению.

"Не имеет смысла покрывать вакцину для профилактики инфекции, но не покрывать барьерный метод, такой как презерватив", - сказала министр.

Она пояснила, что министерство рассматривает возможность бесплатного обеспечения презервативами в рамках системы здравоохранения для "молодых людей с низкой покупательной способностью, среди которых наблюдается значительный рост инфекций, передающихся половым путем".

Детали плана еще не были официально опубликованы правительством.

Министерство здравоохранения Испании сообщило Euronews, что эта мера пока находится на стадии рассмотрения.

Однако испанское информационное агентство EFE сообщило, что бесплатные презервативы будут выдаваться молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет, независимо от их дохода.

Их можно будет получить в аптеках по медицинским картам, сообщило агентство со ссылкой на источники в министерстве.

Испанские регионы имеют право решать вопросы, связанные со здравоохранением самостоятельно, поэтому министерству придется координировать свои действия с местными органами власти.

Рост венерических заболеваний в Европе

Гарсия указала на тревожный рост числа инфекций, передающихся половым путем, как причину потенциальной меры.

Согласно недавнему отчету, опубликованному министерством, число случаев заражения гонореей и сифилисом растет с начала 2000-х годов.

Что касается хламидиоза, то в период с 2016 по 2022 годы количество инфекций на 100 000 человек увеличилось более чем в три раза.

Испания - не единичный случай.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в 2022 году число случаев гонореи увеличится на 48%, сифилиса - на 34%, а хламидиоза - на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Во Франции с января 2023 года презервативы для молодых людей в возрасте до 26 лет предоставляются бесплатно и компенсируются за счет средств национальной медицинской страховки.