Всемирный день борьбы со СПИДом: покончить с эпидемией возможно, считают эксперты

By Euronews

"Мы наблюдаем огромный прогресс в глобальной борьбе с ВИЧ. Например, смертность от СПИДа снизилась почти на 70% с момента своего пика в начале 2000-х годов", - Анжели Ахрекар, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД.

РЕКЛАМА

Покончить с эпидемией СПИДа до 2030 года - возможно. Об этом говорится в докладе специалистов Объединенной программы ООН, которая занимается данной проблемой. Документ опубликован во Всемирный день борьбы со СПИДом. Чтобы покончить с ним, отмечают эксперты, необходимо проявить политическую волю и инвестировать в приоритетные и надежные меры по противодействию ВИЧ.

Анжели Ахрекар, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД:"Мы отмечаем тот факт, что мы наблюдаем огромный прогресс в глобальной борьбе с ВИЧ. Например, смертность от СПИДа снизилась почти на 70% с момента своего пика в начале 2000-х годов. Новых случаев инфицирования сейчас меньше, чем когда-либо. Это огромный прогресс, которого добились страны всего мира. Ежегодно происходит 1,3 миллиона новых случаев ВИЧ-инфекции. Это только то, что мы видели в прошлом году. Это поразительно. Это означает, что мы оставляем позади основные группы населения и не закрываем пробелы, которые должны быть закрыты".

В 2022 году СПИД каждую минуту уносил одну жизнь. От причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, умерло 630 тысяч человек.

Резкое увеличение числа новых случаев инфицирования по-прежнему наблюдается в Восточной Европе и Центральной Азии, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.