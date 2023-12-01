EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Всемирный день борьбы со СПИДом: покончить с эпидемией возможно, считают эксперты

Всемирный день борьбы со СПИДом
Всемирный день борьбы со СПИДом Авторское право AP Graphic
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

"Мы наблюдаем огромный прогресс в глобальной борьбе с ВИЧ. Например, смертность от СПИДа снизилась почти на 70% с момента своего пика в начале 2000-х годов", - Анжели Ахрекар, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД.

РЕКЛАМА

Покончить с эпидемией СПИДа до 2030 года - возможно. Об этом говорится в докладе специалистов Объединенной программы ООН, которая занимается данной проблемой. Документ опубликован во Всемирный день борьбы со СПИДом. Чтобы покончить с ним, отмечают эксперты, необходимо проявить политическую волю и инвестировать в приоритетные и надежные меры по противодействию ВИЧ.

Анжели Ахрекар, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД:"Мы отмечаем тот факт, что мы наблюдаем огромный прогресс в глобальной борьбе с ВИЧ. Например, смертность от СПИДа снизилась почти на 70% с момента своего пика в начале 2000-х годов. Новых случаев инфицирования сейчас меньше, чем когда-либо. Это огромный прогресс, которого добились страны всего мира. Ежегодно происходит 1,3 миллиона новых случаев ВИЧ-инфекции. Это только то, что мы видели в прошлом году. Это поразительно. Это означает, что мы оставляем позади основные группы населения и не закрываем пробелы, которые должны быть закрыты".

В 2022 году СПИД каждую минуту уносил одну жизнь. От причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, умерло 630 тысяч человек.

Резкое увеличение числа новых случаев инфицирования по-прежнему наблюдается в Восточной Европе и Центральной Азии, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Зеленский: "Каждое десятилетие Россия начинает новую войну"

ВОЗ успокаивает: "необычных" инфекций в Китае не выявлено

Врачи и пациенты больницы "Аш-Шифа" эвакуировались

Организация Объединенных Наций вирус ВИЧ СПИД болезни, передающиеся половым путём Болезнь