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Летний лагерь для украинских детей в Латвии

Украинские дети на отдыхе в Латвии
Украинские дети на отдыхе в Латвии Авторское право Кадр из репортажа LVLT
Авторское право Кадр из репортажа LVLT
By Euronews
Опубликовано
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Война, развязанная Россией, лишила отцов почти всех детей, которые отдыхают в этом лагере.

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Уже третий год в Латвии организуют летний лагерь для украинских сирот, потерявших родителей из-за войны, развязанной Россией. После 40-градусной украинской жары в прохладных водах реки Западной Двины они чувствуют себя просто счастливыми.

"К сожалению, война затронула каждую семью в Украине. Дети не являются исключением. Многие из них потеряли своих отцов. Отцы других пропали без вести или находятся в плену", — говорит глава лагеря, полковник Национальной гвардии Украины Виктор Голумбевский.

Дети на отдыхе в Латвии радуются покою: электричество не пропадает, а ночью не слышно сигналов воздушной тревоги.

"В Латвии все прекрасно. Можно расслабиться, отвлечься от стресса, взрывов, забыть о войне", — говорит Артем.

"Мне очень нравится погода. В Украине было так жарко. Здесь все очень гостеприимные. Все очень хорошо! В Украине все переживают из-за отключения света. И сигналов воздушной тревоги", — говорит Данил.

Война лишила отцов почти всех детей, приехавшие на отдых в этот лагерь.

"Эти дети, вероятно, стали немного спокойнее, после того как они пережили большой эмоциональный опыт. Мы стараемся доставлять им радость. Не нужно быть психологом, чтобы увидеть, как здесь расслабляются эти дети, потому что ребенок живет настоящим. Его отца, возможно, застрелили год назад. Он живет сегодняшним днем, и мы создаем эту радость. Это фантастический момент, когда ты видишь, как он хоть на мгновение забывает о трагедии, которая происходит в Украине", — говорит председатель фонда "Namejs" Раймондс Граубе.

С начала российского вторжения в Украину латвийские солдаты и военные в отставке помогают семьям украинских военных, потерявших близких из-за боевых действий.

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