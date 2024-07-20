Украинский политик Ирина Фарион скончалась от полученного ранения

By Euronews

МВД считает, что нападение могло носить заказной характер

РЕКЛАМА

Бывший украинский депутат была убита недалеко от своего дома во Львове.

60-летняя Ирина Фарион была срочно доставлена в больницу после того, как неизвестный расстрелял ее на улице. Позже она скончалась от полученных ранений.

В настоящее время ведется розыск убийцы, а украинские власти проводят расследование нападения.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко:

"На данный момент у нас есть несколько версий. Основные из них - общественно-политическая деятельность или личная неприязнь. Конечно, могут быть и другие версии. У нас есть информация об исполнителе преступления, но пока мы будем об этом молчать".

Фарион была депутатом украинского парламента с 2012 по 2014 год и была наиболее известна своими кампаниями по продвижению использования украинского языка.

Она неоднократно критиковала русскоязычных бойцов украинского полка "Азов", которые защищали портовый город Мариуполь в первые дни российского вторжения.