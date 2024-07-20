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Украинский политик Ирина Фарион скончалась от полученного ранения

Ирина Фарион
Ирина Фарион Авторское право Pryshutova Viktoria/Pryshutova Viktoria
Авторское право Pryshutova Viktoria/Pryshutova Viktoria
By Euronews
Опубликовано
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МВД считает, что нападение могло носить заказной характер

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Бывший украинский депутат была убита недалеко от своего дома во Львове.

60-летняя Ирина Фарион была срочно доставлена в больницу после того, как неизвестный расстрелял ее на улице. Позже она скончалась от полученных ранений.

В настоящее время ведется розыск убийцы, а украинские власти проводят расследование нападения.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко:

"На данный момент у нас есть несколько версий. Основные из них - общественно-политическая деятельность или личная неприязнь. Конечно, могут быть и другие версии. У нас есть информация об исполнителе преступления, но пока мы будем об этом молчать".

Фарион была депутатом украинского парламента с 2012 по 2014 год и была наиболее известна своими кампаниями по продвижению использования украинского языка.

Она неоднократно критиковала русскоязычных бойцов украинского полка "Азов", которые защищали портовый город Мариуполь в первые дни российского вторжения.

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