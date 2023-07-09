Защитники «Азовстали» вернулись из Турции

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Россия обвинила Киев и Анкару в нарушении договорённостей

Пятеро командиров из числа защитников «Азовстали» прибыли во Львов на самолёте президента Владимира Зеленского, который вернулся из поездки в Турцию. Украинские офицеры были интернированы там почти 10 месяцев. В офисе президента Украины заявили, что возвращение офицеров стало возможным по результатам переговоров, но подробности ни Киев, ни Анкара не раскрывают.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Они сражались ради Украины, они сражались абсолютно героически. Они прошли через русский плен. Затем они пробыли в Турции более трехсот дней. Им пора вернуться домой».

Пятеро командиров «Азовстали» сдались в плен после падения Мариуполя в мае 2022-го. В сентябре произошёл масштабный обмен, по условиям которого офицеры отправились в Турцию под личные гарантии президента Эрдогана.

В Кремле обвинили и Киев, и Анкару в нарушении договорённостей, согласно которым украинцы должны были оставаться в Турции до окончания конфликта.