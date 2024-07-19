Зеленский осудил "миссию мира" Орбана

By Euronews

"Лидерам Европы не следует обращать внимание на политиков, решающих вопросы за счёт других", - заявление Зеленского после поездок Орбана в Москву и в Пекин

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Выступая на саммите Европейского политического сообщества, Зеленский, который не назвал Орбана напрямую, заявил, что европейским лидерам не следует обращать внимание на политиков, которые за счет других пытаются решить свои вопросы:

"Если кто-то в Европе пытается решать проблемы за чужой спиной или даже за чужой счет, если кто-то хочет съездить в столицу войны, чтобы поговорить и, возможно, пообещать что-то вопреки нашим общим интересам, или за счет Украины или других стран, тогда почему мы должны принимать во внимание такого человека?" - сказал Зеленский.

Он также предупредил европейских лидеров, что президент России Владимир Путин может попытаться соблазнить, оказать давление или шантажировать, чтобы один из них предал остальных.

Саммит в Великобритании состоялся две недели спустя после того, как Орбан, всего через несколько дней после начала шестимесячного председательства Венгрии в ЕС, отправился в Москву для переговоров с Путиным о войне в Украине.

Затем он вылетел в Пекин для аналогичных переговоров с председателем Госсовета КНР Си Цзиньпином.

Поездки, которые Орбан назвал "миссией мира", вызвали резкое осуждение со стороны других лидеров ЕС. После этого самовольного "турне" группа депутатов Европарламента потребовала приостановить для Венгрии право голоса в ЕС.

Но в Будапеште настаивают, что встречи были организованы исключительно на двусторонней основе, и что венгерский премьер не представлял весь блок.

В ответ на звучащую критику Орбан сказал, что другие европейские страны "более воинственны", чем его собственная.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также раскритиковала Орбана, назвав его спорные поездки "миссией умиротворени агрессора".

"Россия делает ставку на то, что Европа и Запад смягчатся, и некоторые в Европе подыгрывают этому, - сказала фон дер Ляйен. - Две недели назад премьер-министр Европейского Союза отправился в Москву. Эта так называемая "миссия мира" была ничем иным, как миссией умиротворения!"

Ранее на этой неделе Европейская комиссия объявила, что ее члены будут бойкотировать неформальные заседания Евросовета, организованные премьер-министром Венгрии, и направят вместо них высокопоставленных государственных служащих.