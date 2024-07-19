Участники Европейского политического сообщества опасаются американского изоляционизма

By Shona Murray

На дискуссионной площадке в британском Вудстоке европейские лидеры обсудили долгосрочную поддержку Украины и возможное возращение Дональда Трампа в Белый дом.

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Лидеры 46 европейских стран встретились, чтобы обсудить – пусть и неформально – основные вопросы, влияющие на безопасность и стабильность континента.

Главными темами 4-го форума Европейского политического сообщества (EPC) – дискуссионной площадки, собирающей собеседников от Исландии до Закавказья, – стали миграция, войны и защита демократии на фоне подъёма ультраправого популизма по всему миру.

Новый британский премьер вновь демонстрировал готовность "перезагрузить" отношения с континентом и призывал партнеров сплотиться вокруг Украины, несмотря ни на что.

"Сегодня вновь были взяты очень важные обязательства, включая поддержку энергетического сектора [Украины] в преддверии зимы. Таким образом, мы идём на опережение", – отметил премьер-министр Кир Стармер.

"Мы также пресекаем деятельность судов, которые помогают России обходить санкции", – добавил он.

Мы должны чётко понимать, что Украина борется не только за свой народ, хотя, конечно, это так. Украинцы ведут борьбу и за европейцев, за свободу, демократию и верховенство закона. Нашу безопасность отстаивают [на фронте] в Украине. Поэтому мы ещё раз обещаем президенту Зеленскому, что будем поддерживать его страну столько, сколько потребуется. Кир Стармер премьер-министр Великобритании

Ещё одна угроза для европейцев – возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Миллиардер неоднократно грозил "разобраться" с военной и финансовой помощью Украине.

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который в случае победы Трампа займёт пост вице-президента, также критиковал нынешнюю администрацию США за объёмы поддержки воюющей страны.

По словам премьер-министра (тишека) Ирландии Саймона Харриса, очень важно, чтобы ЕС и более широкая европейская семья "подготовились к долгосрочной поддержке Украины вне зависимости от обстановки в мире".

Наша поддержка Украины не зависит от исхода выборов где бы то ни было. Наши европейские ценности остаются неизменными и последовательными, независимо от решений, принимаемых в любой другой точке мира. И так и должно оставаться. Я надеюсь, что в других странах, в том числе в Соединённых Штатах, поддержка Украины сохранится, поскольку, надо признать, что в Конгрессе на межпартийной основе эта поддержка была довольно сильной. Саймон Харрис премьер-министр Ирландии

Из графства Оксфордшир передаёт корреспондент Euronews Шона Мюррей:

"Нынешний форум совпал с Национальным съездом Республиканской партии, и это даже к лучшему: для европейцев это шанс подготовиться к более холодным отношениям с Соединёнными Штатами.

Хотя темы встречи – оборона, демократия и нелегальная миграция – являются общими с США, многие лидеры, негласно признают, что от того, кто победит на ноябрьских выборах, будет зависеть эффективность решения всех этих глобальных проблем".